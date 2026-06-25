Voltage Energy präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 vorgefertigte Verkabelungslösungen

CHAPEL HILL, N.C., 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Vom 23. bis 25. Juni stellte die Voltage Energy Group („Voltage Energy"), ein weltweit führender Anbieter von EBOS-Lösungen (Electrical Balance of System) für Solarkraftwerke im großtechnischen Maßstab, seine EBOS-Lösungen auf Systemebene auf der Intersolar Europe 2026 in München vor. In diesem Jahr demonstrierte das Unternehmen, wie sich seine vorgefertigten Flaggschiff-Verkabelungslösungen LYNX PLUS und IBEX PLUS nahtlos in eine umfassendere EBOS-Lösung auf Systemebene einfügen, die darauf ausgelegt ist, die nächste Generation von Hochspannungs- und Hochleistungs-Solarprojekten zu unterstützen.

Mit LYNX PLUS und IBEX PLUS demonstrieren die Lösungen eine EBOS-Lösung auf Systemebene für eine schnellere, einfachere und effizientere Umsetzung von Solaranlagen im Versorgungsmaßstab (Utility-Scale-Anlagen).

Von Verkabelungsprodukten bis hin zu EBOS-Lösungen auf Systemebene

Da sich Solarkraftwerke im großtechnischen Maßstab zunehmend in Richtung von Architekturen mit höherer Leistung und höherer Spannung entwickeln, hat Voltage Energy sein Angebot über einzelne Verkabelungsprodukte hinaus erweitert und bietet nun eine umfassende, auf Systemebene vorgefertigte Verkabelungslösung an, die das gesamte Spektrum an Anwendungen hinsichtlich der Strombelastbarkeit abdeckt. Damit unterstützt das Unternehmen Entwickler und EPC-Anbieter dabei, die Projektplanung zu optimieren, die Komplexität der Installation zu reduzieren und die langfristige Zuverlässigkeit der Anlage zu verbessern.

Im Vergleich zu herkömmlichen Verlegungsverfahren, bei denen jedes Kabel einzeln verlegt wird, können diese Lösungen den Kabelverbrauch um bis zu 33 % senken und die Installationszeit um bis zu 50 % verkürzen, was dazu beiträgt, Projektzeitpläne zu beschleunigen und die Effizienz bei der Bereitstellung zu verbessern.

„Solarentwickler und EPC-Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, größere Projekte mit weniger Installationsressourcen und engeren Zeitplänen zu realisieren", sagte Bob Slack, CTO von Voltage Energy. „Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft von EBOS in integrierten Lösungen auf Systemebene liegt, die die Implementierung vereinfachen, zur Senkung der Projekt-LCOE beitragen und gleichzeitig die Kunden auf Hochspannungsarchitekturen vorbereiten."

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