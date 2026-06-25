Konsistentes, tierfreies rekombinantes Humanalbumin

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Proliant ein bewährter Hersteller von Albumin und anderen gereinigten Proteinen, der weltweit gleichbleibende Qualität und eine zuverlässige Versorgung gewährleistet. Proliant hat seinen Hauptsitz in Ankeny, Iowa, und verfügt über Produktionsstandorte in den Vereinigten Staaten und Neuseeland. Das Unternehmen baut seine Kapazitäten zur Unterstützung der Märkte in den Bereichen Biotechnologie, Diagnostik und Gesundheitswesen kontinuierlich aus.

ANKENY, Iowa, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Proliant Health & Biologicals, ein weltweit führender Anbieter von gereinigten Proteinen, gab heute die Markteinführung von Albufree DX bekannt, einem rekombinanten Humanalbumin (rHA), das entwickelt wurde, um der wachsenden Nachfrage nach hochleistungsfähigen, tierfreien Inhaltsstoffen für Anwendungen in den Bereichen Diagnostik und Biowissenschaften gerecht zu werden.

Albumin findet in der Diagnostik, der biopharmazeutischen Herstellung und in Forschungsabläufen breite Anwendung, da es Proteine stabilisieren, unerwünschte Oberflächenbindung verhindern und die Leistungsfähigkeit sowie die Reproduzierbarkeit von Assays verbessern kann. Während sich diagnostische Tests in Richtung neuer Analyten, höherer Empfindlichkeit und Plattformen mit höherem Durchsatz weiterentwickeln, müssen die Ausgangsstoffe eine außergewöhnliche Konsistenz und Reinheit aufweisen, um Schwankungen und Signalstörungen zu vermeiden. Herkömmliche Albumine tierischen oder menschlichen Ursprungs können zusätzliche Prüfanforderungen, einen höheren Aufwand bei der Rückverfolgbarkeit und eine komplexere Regulierung mit sich bringen.

Dr. Christopher Warner, Vice President für Forschung und Entwicklung, erklärte: „IVD-Unternehmen legen den Schwerpunkt auf Produkte, die frei von tierischen und menschlichen Bestandteilen sind, um die regulatorische Komplexität in den verschiedenen Regionen zu verringern. AlbufreeDX unterstützt diese Strategie, indem es die globale und IVDR-Konformität vereinfacht und Unternehmen gleichzeitig dabei hilft, ihre ESG-Verpflichtungen zu erfüllen."

Das durch Präzisionsfermentation hergestellte AlbufreeDX zeichnet sich durch hohe Reinheit, zuverlässige Leistung und hervorragende Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge aus. Es eignet sich hervorragend für Anwendungen wie die Proteinstabilisierung, Oberflächenblockierung, Reagenzienformulierung und Referenzstandards – insbesondere dort, wo die Minimierung von Schwankungen und die Vermeidung des Risikos durch tierische Krankheitserreger von entscheidender Bedeutung sind.

„So wie sich die Anforderungen unserer Kunden weiterentwickelt haben, hat sich auch unser Portfolio weiterentwickelt", sagte Dr. Christopher Detzel, President und CEO. „AlbufreeDX ist eine natürliche Erweiterung unserer Stärken – wir bieten eine tierfreie Albumin-Alternative an und gewährleisten dabei gleichzeitig die Konsistenz, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, die unsere Kunden erwarten."

Die Markteinführung von AlbufreeDX stärkt das wachsende Life-Science-Portfolio von Proliant. Zu den zukünftigen Produkten gehören unter anderem AlbufreeTX für die Zellkultur sowie AlbufreeCGT zur Unterstützung neuer Arbeitsabläufe in der Zell- und Gentherapie.

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