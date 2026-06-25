Elektromobilität und das strukturelle Risiko von BMW, Mercedes und Volkswagen: Rock Tech Lithium Aktie vor Neubewertung Die Absatzzahlen von E-Autos in Europa steigen kontinuierlich. In der EU wurden in den ersten fünf Monaten 2026 35,7 % mehr batterieelektrische Pkw neu zugelassen als im Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil reiner Elektroautos stieg auf 20,0 %. In …



