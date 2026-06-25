Beben im deutschen Rüstungssektor! TKMS-Aktie explodiert! Als nächstes Drohnen-Spezialist Volatus Aerospace und Heidelberger Druckmaschinen? Die Bundesregierung hat für ein Beben im deutschen Rüstungssektor gesorgt. Während die Aktie von Rheinmetall am Mittwoch zeitweise mehr als 16 % einbrach, legte das Wertpapier von TKMS um über 10 % zu. Auslöser war ein vom Verteidigungsministerium …



