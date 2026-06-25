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    Beben im deutschen Rüstungssektor! TKMS-Aktie explodiert! Als nächstes Drohnen-Spezialist Volatus Aerospace und Heidelberger Druckmaschinen?

    Die Bundesregierung hat für ein Beben im deutschen Rüstungssektor gesorgt. Während die Aktie von Rheinmetall am Mittwoch zeitweise mehr als 16 % einbrach, legte das Wertpapier von TKMS um über 10 % zu. Auslöser war ein vom Verteidigungsministerium …

    Beben im deutschen Rüstungssektor! TKMS-Aktie explodiert! Als nächstes Drohnen-Spezialist Volatus Aerospace und Heidelberger Druckmaschinen?
    Foto: esg-aktien.de
    Die Bundesregierung hat für ein Beben im deutschen Rüstungssektor gesorgt. Während die Aktie von Rheinmetall am Mittwoch zeitweise mehr als 16 % einbrach, legte das Wertpapier von TKMS um über 10 % zu. Auslöser war ein vom Verteidigungsministerium bestätigter „Spiegel“-Bericht. Demnach beendet die Bundesregierung das schwer verzögerte und deutlich teurer gewordene Fregattenprogramm F126. Damit ist die Mittelfristplanung von Rheinmetall in Gefahr. Gleichzeitig könnte TKMS profitieren. Volatus Aerospace profitiert vom Drohnen-Boom. Mit einem neuen Standort will man im Markt für zivile und militärische Drohnen wachsen. Sollte es gelingen, die 500-Mio.-Pipeline stärker zu monetarisieren, sollte die Aktie wieder durchstarten. In der Transformation vom Druckmaschinenhersteller zum Industrie- und Technologieunternehmen befindet sich Heidelberger Druckmaschinen. Künftig will man auch bei der Drohnenabwehr mitmischen. Bis dahin ist es zwar noch ein steiniger Weg, aber Analysten raten zum Kauf.

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