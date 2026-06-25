HiTHIUM präsentiert auf der „The Smarter E Europe 2026" ein umfassendes Produktportfolio für alle Anwendungsszenarien und treibt mit Langzeitlösungen die Energiewende in Europa voran

MÜNCHEN, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Vom 23. bis 25. Juni präsentierte HiTHIUM auf der „The Smarter E Europe 2026" sein Energiespeicherportfolio, darunter die weltweit erste native 8-Stunden-Langzeit-Energiespeicherlösung (LDES), das ∞Power 6,9 MWh BESS, den neu eingeführten flüssigkeitsgekühlten ∞Power 1022 kWh C&I-Energiespeicherschrank sowie die ARKVOLT-Serie von Energiespeicherlösungen für Privathaushalte. Gemeinsam demonstrierten die Produkte die Leistungsfähigkeit der integrierten Energiespeicherlösung von HiTHIUM in verschiedenen Szenarien – von der Erzeugung über das Netz bis zum Verbrauch – mit einer Dauer von 1 bis 8 Stunden.

Europa treibt seine Energiewende voran. Mit dem Ausbau der Wind- und Solaranlagen benötigen Stromnetze flexiblere Ressourcen. Häufig auftretende negative Strompreise, ein steigender Druck auf den Netzausgleich und ein zunehmender Bedarf an Energie aus erneuerbaren Energien treiben den Energiespeichermarkt weg von Kurzzeitanwendungen hin zu Langzeit-Energiespeichern (LDES), wodurch diese zu einer Schlüsselinfrastruktur für Stromnetze mit hohem Anteil an erneuerbaren Energien werden.

Um den neuen Anforderungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit und skalierbarer Bereitstellung gerecht zu werden, hat HiTHIUM ein technisches System entwickelt, das von speziellen Zellen bis hin zur Systemintegration reicht. Auf der Messe stellte HiTHIUM das BESS-System „∞Power 6,9 MWh 8h" vor. Basierend auf der weltweit ersten 1300-Ah-Zelle, die speziell für 8-Stunden-LDES entwickelt wurde, erreicht das System eine Kapazität von mehr als 6,9 MWh und eine stabile 8-Stunden-Leistung in einem Standard-20-Fuß-Container. Mit einer geplanten Lebensdauer von bis zu 25 Jahren und der Möglichkeit einer flexiblen Einsatzgestaltung trägt es dazu bei, den Platzbedarf der Station und die Baukosten zu senken. Das Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert, die auslaufsichere Konstruktion und die recycelbaren Bauteile tragen zur Umweltverträglichkeit bei, während die inhärente Zellsicherheit, der Schutz des Batteriefachs und das intelligente BMS-Management eine mehrschichtige Sicherheitsarchitektur bilden.