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    DocMorris beschleunigt AI-First – spart CHF 15 Mio pro Jahr

    DocMorris stellt die Weichen neu: Mit einer konsequenten AI-First-Strategie will das Unternehmen Prozesse radikal optimieren, Kosten senken und zugleich Raum für Innovation schaffen.

    DocMorris beschleunigt AI-First – spart CHF 15 Mio pro Jahr
    Foto: Zur Rose Group AG
    • DocMorris beschleunigt die Umsetzung der AI-First-Strategie zur KI-gestützten Optimierung und Automatisierung umfangreicher Prozesse
    • Jährliche Kosteneinsparungen von mindestens CHF 15 Mio. ab Ende 2027, wiederkehrend und überwiegend cashflow- sowie EBITDA-wirksam
    • Gruppenweiter Abbau von rund 100 Vollzeitstellen (FTE) mit sofortigen lokalen Verfahren und Unterstützung der betroffenen Mitarbeitenden
    • Einmalige Kosten von CHF 5 Mio. im Q2 2026, die ab dem zweiten Halbjahr 2026 positiven Effekt zeigen
    • Fokus auf kundennahe Innovationen und Einsatz von KI- und Agentic AI-Tools, um Kapazitäten für Online-Apotheke, Telemedizin, Retail Media, Marktplatz und KI-Gesundheitsassistent freizusetzen
    • Maßnahmen sollen die Profitabilität stärken und profitables Wachstum ermöglichen; sozialverträgliche Umsetzung inklusive Abfindungspaketen für betroffene Mitarbeitende

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 19.08.2026.


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    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
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