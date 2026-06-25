DocMorris beschleunigt AI-First – spart CHF 15 Mio pro Jahr
DocMorris stellt die Weichen neu: Mit einer konsequenten AI-First-Strategie will das Unternehmen Prozesse radikal optimieren, Kosten senken und zugleich Raum für Innovation schaffen.
Foto: Zur Rose Group AG
- DocMorris beschleunigt die Umsetzung der AI-First-Strategie zur KI-gestützten Optimierung und Automatisierung umfangreicher Prozesse
- Jährliche Kosteneinsparungen von mindestens CHF 15 Mio. ab Ende 2027, wiederkehrend und überwiegend cashflow- sowie EBITDA-wirksam
- Gruppenweiter Abbau von rund 100 Vollzeitstellen (FTE) mit sofortigen lokalen Verfahren und Unterstützung der betroffenen Mitarbeitenden
- Einmalige Kosten von CHF 5 Mio. im Q2 2026, die ab dem zweiten Halbjahr 2026 positiven Effekt zeigen
- Fokus auf kundennahe Innovationen und Einsatz von KI- und Agentic AI-Tools, um Kapazitäten für Online-Apotheke, Telemedizin, Retail Media, Marktplatz und KI-Gesundheitsassistent freizusetzen
- Maßnahmen sollen die Profitabilität stärken und profitables Wachstum ermöglichen; sozialverträgliche Umsetzung inklusive Abfindungspaketen für betroffene Mitarbeitende
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 19.08.2026.
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