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    KI-Boom

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    SK Hynix explodiert: Dieser Nasdaq-Hammer elektrisiert die Börse

    Micron treibt die KI-Rallye an – und auch SK Hynix profitiert davon. Die Aktie des koreanischen Chipherstellers steigt zweistellig. Ein großes geplantes Nasdaq-Listing sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit.

    KI-Boom - SK Hynix explodiert: Dieser Nasdaq-Hammer elektrisiert die Börse
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Die Aktie von SK Hynix kletterte am Donnerstag um mehr als 12 Prozent nach oben. Auslöser waren starke Zahlen des US-Rivalen Micron sowie ein spektakulärer Plan für ein Nasdaq-Listing. Laut CNBC will der südkoreanische Chipriese über American Depositary Receipts (ADRs) bis zu 45,45 Billionen Won einsammeln. Das entspricht rund 29,65 Milliarden US-Dollar. Der Handel soll voraussichtlich am 10. Juli starten, der Zeitplan kann sich jedoch noch ändern.

    Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein. Micron hatte für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatzsprung auf mehr als das Vierfache gemeldet. Die Botschaft an den Markt ist klar: Speicherchips für Künstliche Intelligenz bleiben knapp – und genau das spielt SK Hynix in die Karten.

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    Besonders gefragt sind Hochleistungsspeicher für KI-Rechenzentren. Laut CNBC sieht Analyst Rolf Bulk von Futurum Group darin ein sehr positives Signal für SK Hynix, da der Konzern von denselben Marktdynamiken profitiert wie Micron.

    Der Börsengang in den USA soll SK Hynix mehr internationale Sichtbarkeit verschaffen und die Investorenbasis verbreitern. Zugleich könnte die Nasdaq-Notierung dabei helfen, den Bewertungsabschlag gegenüber Micron zu verringern.

    Die Aktie ist seit Jahresbeginn bereits um mehr als 300 Prozent gestiegen. Dennoch bleibt das Potenzial groß: SK Hynix investiert massiv, unter anderem in einen neuen Halbleitercluster in Yongin, der 2027 den Betrieb aufnehmen soll, sowie in ein 4 Milliarden US-Dollar schweres Chip-Packaging-Werk im US-Bundesstaat Indiana.

    SK hynix

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    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE
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    Auch andere asiatische Chipwerte profitierten: Samsung Electronics, Tokyo Electron, Advantest, Lasertec und SoftBank legten zu. Die Botschaft der Börse ist eindeutig: Der KI-Speicherboom ist noch lange nicht vorbei.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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