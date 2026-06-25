JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 230 auf 210 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal werde für Europas Softwarebranche wohl kein großer Kurstreiber, schrieb Charles Brennan am Mittwoch in seinem Ausblick. Er glaubt zwar, dass die "Mauer der Sorgen" letztlich überwunden wird. Zunächst seien aber andere Technologie-Sektoren stärker gefragt und die Anleger hätten es mit frischem Optimismus nicht eilig. Brennan passte seine Kursziele an die Branchenschwäche an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 17:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 17:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 134,9EUR auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Charles Brennan
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Charles Brennan
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
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