JEFFERIES stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek von 90 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal werde für Europas Softwarebranche wohl kein großer Kurstreiber, schrieb Charles Brennan am Mittwoch in seinem Ausblick. Er glaubt zwar, dass die "Mauer der Sorgen" letztlich überwunden wird. Zunächst seien aber andere Technologie-Sektoren stärker gefragt und die Anleger hätten es mit frischem Optimismus nicht eilig. Brennan passte seine Kursziele an die Branchenschwäche an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 17:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 53,85EUR auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charles Brennan

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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