JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Vorab-Aussagen des Medizinkonzerns zu den Quartalszahlen am 3. August sowie Kommentare zum organischen Umsatzwachstum und den Margen lägen weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen, schrieb Julien Dormois in seinem Ausblick vom Mittwochabend. Er rechnet mit einer weiter ordentlichen Entwicklung bei bildgebenden Verfahren und der Krebstherapie-Tochter Varian. Das Diagnostikgeschäft sollte eine geringere Bürde sein als noch im Vorquartal. Insgesamt dürften die Zahlen den gesenkten Ausblick unterstützen. Siemens Healthineers sei ein Qualitätsunternehmen. Doch eine positive Kursentwicklung der Aktie dürfte bis spät im zweiten Halbjahr auf sich warten lassen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 34,27EUR auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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