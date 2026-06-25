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    DocMorris kündigt Stellenabbau infolge von KI-Strategie an

    Für Sie zusammengefasst
    • DocMorris baut gruppenweit rund 100 Vollzeitstellen ab
    • Jährliche Einsparungen mindestens 15 Mio Franken ab 2027
    • Einmalige Kosten 5 Mio Franken im zweiten Quartal 2026
    DocMorris kündigt Stellenabbau infolge von KI-Strategie an
    Foto: Zur Rose Group AG

    STECKBORN (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke DocMorris beschleunigt die Umsetzung ihrer KI-Strategie und baut im Zuge von Automatisierungen und Prozessoptimierungen gruppenweit rund 100 Vollzeitstellen ab. Die jährlich wiederkehrenden Kosteneinsparungen sollen sich voll umgesetzt ab Ende 2027 auf mindestens 15 Millionen Franken (16,2 Mio Euro) pro Jahr belaufen, wie die Thurgauer Gruppe am Donnerstag mitteilte.

    Für die Umsetzung fallen im zweiten Quartal 2026 einmalige Kosten von 5 Millionen Franken an. Laut Unternehmen sollen die Maßnahmen bereits im zweiten Halbjahr 2026 einen positiven Effekt auf das bereinigte operative Ergebnis haben. Die Einsparungen sollen zu 100 Prozent Cashflow-wirksam und zu einem Großteil Ebitda-wirksam sein.

    DocMorris berichtet zudem, dass sich die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal 2026, insbesondere bei rezeptpflichtigen Medikamenten und digitalen Services, gegenüber dem ersten Quartal weiter beschleunigt hat.

    Details dazu will die Online-Apotheke am 15. Juli im Rahmen eines Trading Updates veröffentlichen. Das Halbjahresergebnis und eine aktualisierte Guidance für 2026 sollen am 19. August kommuniziert werden./jl/AWP/stk

    DocMorris AG (ex zur Rose)

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    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 8,69 auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um -6,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 452,43 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000CHF. Von den letzten 9 Analysten der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von +37,54 %/+3,15 % bedeutet.





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