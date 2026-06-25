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    Blue Moon Metals vergibt EPC-Auftrag für die Verarbeitungsanlage Nussir und erhält Genehmigung für Abfallwirtschaftsplan, endgültigen Bergbauplan und verlängerte Abwassergenehmigung

    Blue Moon Metals vergibt EPC-Auftrag für die Verarbeitungsanlage Nussir und erhält Genehmigung für Abfallwirtschaftsplan, endgültigen Bergbauplan und verlängerte Abwassergenehmigung
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    TORONTO, Ontario – 24. Juni 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-me ... freut sich, mehrere wichtige Meilensteine bei der Weiterentwicklung seines Kupfer-Silber-Gold-Projekts Nussir („Nussir“ oder das „Projekt“) in der Gemeinde Hammerfest, Norwegen, bekannt zu geben: a) die Vergabe eines Engineering-, Beschaffungs- und Bauvertrags („EPC-Vertrag“) für die Aufbereitungsanlage des Projekts, b) die Genehmigung des Abfallbewirtschaftungsplans durch die norwegische Umweltbehörde sowie eine entsprechende Aktualisierung der Einleitungsgenehmigung für das Projekt, c) die Genehmigung des aktualisierten Bergbaubetriebsplans für das Projekt durch die norwegische Bergbaubehörde.

     

    EPC-VERTRAG – NUSSIR-VERARBEITUNGSANLAGE

     

    Blue Moon hat MOMEK Services AS, ein Unternehmen der MOMEK-Gruppe, einen EPC-Auftrag für die Bau-, Stahlbau-, Maschinenbau- und Rohrleitungsarbeiten der Nussir-Aufbereitungsanlage erteilt. Der Auftragsumfang umfasst die Detailplanung, den Bau von Gebäuden, Anlagenfundamente, Stahlbau, Rohrleitungen und Rohrhalterungen sowie die übrigen maschinellen Ausrüstungen, die nicht direkt von Blue Moon beschafft werden, und die Installation der vom Unternehmen gelieferten Ausrüstung. Die Vergabe steht im Einklang mit dem in der Machbarkeitsstudie zum Projekt vom April 2026 (die „Machbarkeitsstudie“) dargelegten Ausführungsplan und bringt das Projekt in Richtung des vollständigen Baus und der Produktion im vierten Quartal 2027 voran.

     

    Die MOMEK-Gruppe ist ein führender norwegischer Industriekonzern, der 1998 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Mo i Rana hat. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro. Die Gruppe erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Bau, mechanische Montage und Fertigung für die Bergbauindustrie, die Öl- und Gasbranche, den Sektor der erneuerbaren Energien sowie den Verteidigungssektor und ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

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    Blue Moon Metals vergibt EPC-Auftrag für die Verarbeitungsanlage Nussir und erhält Genehmigung für Abfallwirtschaftsplan, endgültigen Bergbauplan und verlängerte Abwassergenehmigung TORONTO, Ontario – 24. Juni 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ – freut sich, mehrere wichtige …
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