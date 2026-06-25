JPMorgan hebt Ziel für Infineon auf 96 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 83,74 auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +6,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,98 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 109,54 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -11,72 %/+21,68 % bedeutet.