ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Infineon auf 96 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Infineon-Kursziel auf 96 Euro
- Einstufung bleibt Overweight bei JPMorgan
- Führungsrolle bei KI-Leistungshalbleitern
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 74 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Führungsrolle bei KI-Leistungshalbleitern dürfte bei den Bayern weiter für immenses Wachstum sorgen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Im laufenden Geschäftszyklus dürften die Margen ihr Hoch während des Corona-Zyklus noch übertreffen. Auch für das Geschäft mit der Autobranche ist Deshpande wieder optimistischer. Er sieht hier Anzeichen einer Nachfragebelebung./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 18:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 83,74 auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +6,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 109,54 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -11,72 %/+21,68 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 96 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Was willst du mit 100-120€ im Jahr 2030? Die Rendite wäre lächerlich.. da gibts ja auf dem Sparbuch mehr..
Gar keine Winseleien heute? Sehr vorbildlich. :)
Es ist eigentlich immer dasselbe Spiel. Leute versuchen kurzfristige Kursentwicklungen vorherzusagen und haben dabei eine Wahrscheinlichkeit von ziemlich genau 50 %, dass sie dabei Recht haben. Eine Aktie, die kurzfristig um 100 % gestiegen ist, kann problemlos nochmal um 50 % steigen (z.B. wie jetzt bei Infineon, wo die Analysten die Aktie einfach immer höher treiben...), genauso kann sie innerhalb von 1 Monat wieder um 90 % fallen, wenn sich Gewinnmitnahmen verstetigen, Stop Losses abgeräumt werden, Panik kommt, dass die Gewinne wegschmelzen.