SpaceX nach Rekord-IPO: Aktie fällt 14% – KI-Deals vs. Milliardendefizit

Operativ bleibt SpaceX ambivalent: Das Unternehmen treibt seine Diversifikation voran und tätigte unter anderem eine sehr teure Übernahme des Coding-Start-ups Cursor – Angaben zufolge mit einem Preisetikett in zweistelliger Milliardenhöhe. Parallel wächst das KI-Geschäft: SpaceX vereinbarte kürzlich einen Rechenkapazitätsvertrag mit dem KI-Startup Reflection AI; ab Juli 2026 sollen monatlich 150 Millionen US-Dollar fließen, über die Laufzeit bis 2029 summiert sich das auf rund 6,3 Milliarden Dollar. Damit gewinnt die KI-Infrastruktur neben der Raumfahrt als eigenständiges Geschäftssegment an Bedeutung.

Die Euphorie um den jüngsten Börsengang von SpaceX hat binnen weniger Tage deutlich nachgelassen. Nachdem die Aktie nach dem Rekord-IPO am 12. Juni zunächst Emporkömmling spielte und kurzzeitig bei 225 US-Dollar ein Rekordhoch mit einer Marktkapitalisierung von knapp 2,94 Billionen US-Dollar markierte, setzte am Montag ein kräftiger Rückschlag ein: minus rund 14 Prozent. Der Ausgabepreis lag bei 135 US-Dollar. Trotz des Rücksetzers notiert die Aktie noch rund 27 Prozent über dem Ausgabepreis, hat jedoch mehr als 20 Prozent von ihrem Hoch eingebüßt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Finanziell weist der Rekord-Neuling aber noch erhebliche Verluste aus: Fast 5 Milliarden US-Dollar Verlust im Vorjahr, im ersten Quartal 2026 erneut über 4 Milliarden. Gleichzeitig meldete das Unternehmen liquide Mittel von knapp 101 Milliarden US-Dollar – ein Sicherheitsnetz, das Investoren Hoffnung gibt, solange Musk seine Versprechen liefert.

Analysten reagieren mit Vorsicht. KeyBanc startete die Coverage mit „Sector Weight“ und einem vorsichtigen Basisszenario, das SpaceX nur mit rund 1,02 Billionen US-Dollar bewertet – weniger als die Hälfte des aktuellen Marktwerts von circa 2,2 Billionen inklusive Schulden. Kritikpunkte sind unter anderem Verzögerungen beim Starship-Programm, das für viele Zukunftserträge zentral ist, sowie drohende Angebotsdrucke durch die schrittweise Freigabe von Insider-Aktien. Die Analystenmeinungen bleiben geteilt: sechs Kauf-, eine Halte- und eine Verkaufsempfehlung, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 187,80 Dollar.

Der Börsengang brachte rund 75 Milliarden Dollar frisches Kapital – im globalen Kontext jedoch nur ein Tropfen: Ende 2025 betrug die weltweite Börsenkapitalisierung fast 152 Billionen Dollar, im Juni 2026 lagen allein fast 7,9 Billionen Dollar in US-Geldmarktfonds. Kapital ist also vorhanden; die Kernfrage lautet vielmehr, warum es gerade in wenige Tech- und Raumfahrt-Giganten fließt. Investoren kaufen heute Zukunftserzählungen – mit hoher Unsicherheit über die zeitlich weit entfernten Cashflows, die diese Bewertungen stützen. Ob sich die Wetten auf KI, Satellitenkommunikation und interplanetare Visionen auszahlen, wird erst die Zukunft zeigen.

-1,01 % -17,95 % -10,73 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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Max SpaceX direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf Verkauf

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 154,5USD auf Nasdaq (25. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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