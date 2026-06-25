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    Deutsche Telekom stürzt auf 52‑Wochen‑Tief — Chance für Dividendenjäger?

    Deutsche Telekom stürzt auf 52‑Wochen‑Tief — Chance für Dividendenjäger?
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Aktie der Deutschen Telekom ist zum Wochenauftakt auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen – aus charttechnischer Sicht ein klares Verkaufssignal. Nach dem Hoch Ende Februar hat eine anhaltende Korrektur eingesetzt, die die Papiere 2026 deutlich schwächer dastehen lässt: rund minus 6 Prozent gegenüber Jahresbeginn und fast 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der jüngste Tagesverlust lag zeitweise bei rund 3 Prozent, der Xetra-Schluss brachte ein Minus von 2,1 Prozent.

    Treiber der Schwäche sind makroökonomische Rahmenbedingungen: gestiegene Zins- und Inflationserwartungen sowie die restriktive Geldpolitik von EZB und Fed belasten kapitalintensive Geschäftsmodelle. Neben Immobilienwerten trifft das vor allem Telekommunikationsunternehmen, die stark in Netzinfrastruktur und Investitionen gebunden sind. Politische Risiken und geopolitische Spannungen – etwa die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Anleihemärkte – haben die Volatilität zusätzlich erhöht.

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    Technisch präsentiert sich das Bild negativ. Nach wiederholtem Unterschreiten wichtiger gleitender Durchschnitte ist es erneut zu einem Death Cross gekommen; die Aktie scheiterte bislang an der 50-Tage-Linie und der Abwärtstrendlinie. Der MACD liegt nicht nur unter null, sondern auch unter seiner Signallinie, was zunehmendes Abwärtsmomentum signalisiert. Der RSI zeigt einen überverkauften Zustand, doch das jüngste neue Tief bestätigt die anhaltende Abwärtsdynamik und mindert Aussichten auf eine unmittelbare Erholung. Als unmittelbarer Support gilt die Zone bei 26,00 bis 26,50 Euro; fällt diese, lautet die nächste Marke 22,40 Euro. Oberhalb der gleitenden Durchschnitte und stabil über 29 Euro wären wieder belastbare Kaufsignale denkbar – derzeit jedoch ein weiter Weg.

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    Fundamental bleibt die Bewertung attraktiv: Das erwartete KGV für 2026 liegt bei 13,3 und für 2027 bei 11,8, deutlich unter dem zehnjährigen Mittel von 17,8. Die Dividendenrendite von rund 4,3 Prozent macht die Aktie im Vergleich zu US-Konkurrenten wie AT&T und Verizon wieder interessanter. Zudem läuft ein Aktienrückkaufprogramm: Zwischen 15. und 19. Juni wurden insgesamt 1,651,635 Titel zu einem durchschnittlichen Kurs von 27,2953 Euro erworben; seit Programmstart Anfang April summieren sich die Rückkäufe auf 16,928,839 Aktien.

    Fazit: Kurzfristig dominieren technische Schwächen und makroökonomische Risiken, die weitere Verluste wahrscheinlich machen. Für langfristig orientierte Anleger mit Fokus auf Bewertung und Dividende eröffnet die Korrektur jedoch eine Chance – vorausgesetzt, ein belastbarer Boden bildet sich und zentrale Widerstände werden zurückerobert.



    Deutsche Telekom

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    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 26,39EUR auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




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