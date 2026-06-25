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    VW verkauft Mehrheit an Motorentochter Everllence an Finanzinvestor Bain

    Für Sie zusammengefasst
    • Volkswagen verkauft 51 Prozent an Bain Capital
    • Erlös aus Verkauf beträgt rund 7,4 Milliarden
    • Betriebsbedingte Kündigungen bis 2030 vom Konzern ausgeschlossen
    VW verkauft Mehrheit an Motorentochter Everllence an Finanzinvestor Bain
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    WOLFSBURG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern gibt die Mehrheit an seiner Großmotorentochter Everllence ab. Die Wolfsburger haben sich mit dem Finanzinvestor Bain Capital auf den Verkauf von 51 Prozent der Anteile verständigt und hierzu eine exklusive Vereinbarung erzielt, wie sie am Donnerstag mitteilten. Volkswagen bringt die Transaktion einen Erlös von 7,4 Milliarden Euro. Über die Verwendung des Erlöses werd zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, hieß es weiter. Der Konzern will mittelfristig mit 49 Prozent am Unternehmen beteiligt bleiben. Die fünf deutschen Standorte von Everllence sollen auch unter der neuen Eigentümerstruktur mindestens bis 2030 erhalten bleiben, hieß es weiter. Betriebsbedingte Kündigungen seien in diesem Zeitraum ausgeschlossen.

    Der Schritt steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und weiterer Abschlussbedingungen. So bleibt etwa das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretungen in Frankreich noch abzuwarten. Der Konzern hofft auf sämtliche nötigen Genehmigungen bis Ende 2026.

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    Volkswagen hatte bereits seit Längerem strategische Optionen für die frühere MAN Energy Solutions geprüft und mit zahlreichen Finanzinvestoren gesprochen. Das Unternehmen, das erst 2025 in Everllence umbenannt wurde, gehört nach eigenen Angaben mit rund 16.000 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 4,9 Milliarden Euro zu den weltweit führenden Herstellern von Großmotoren, Turbomaschinen und Dekarbonisierungslösungen. Mit dem Verkauf setzt Volkswagen seinen Kurs zur stärkeren Fokussierung auf das Kerngeschäft fort./tav/stk

    Volkswagen (VW) Vz

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    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 76,44 auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -11,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,74 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +43,15 %/+70,48 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Risiken der VW Vz-Aktie. Diskussionen betreffen Dividendenhoffnungen, niedrige Marktkapitalisierung im Vergleich zu Tech-Werten, konträre Kursprognosen (Wunsch nach 20 € vs. Hoffnung auf >200 €), mangelnde Wettbewerbsfähigkeit bei E‑Autos in China, rückläufige Verkäufe, verpasste Elektrowende und Governance‑Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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