VW verkauft Mehrheit an Motorentochter Everllence an Finanzinvestor Bain

Volkswagen hatte bereits seit Längerem strategische Optionen für die frühere MAN Energy Solutions geprüft und mit zahlreichen Finanzinvestoren gesprochen. Das Unternehmen, das erst 2025 in Everllence umbenannt wurde, gehört nach eigenen Angaben mit rund 16.000 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 4,9 Milliarden Euro zu den weltweit führenden Herstellern von Großmotoren, Turbomaschinen und Dekarbonisierungslösungen. Mit dem Verkauf setzt Volkswagen seinen Kurs zur stärkeren Fokussierung auf das Kerngeschäft fort./tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 76,44 auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -11,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,74 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +43,15 %/+70,48 % bedeutet.