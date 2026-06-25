JEFFERIES stuft Zalando auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Auf der ersten German & Swiss Corporate Conference von Jefferies in Baden-Baden habe der Online-Modehändler sich positiv geäußert, was sowohl die kurzfristigen Markterwartungen als auch die längerfristigen Kurstreiber unterstütze, schrieb Frederick Wild in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Zalando bleibe eine der attraktivsten Wachstumsgeschichten im europäischen Sektor./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 26,29EUR auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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