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    Ifo-Hoffnung bleibt zäh: Dax um 25.000 – Aufschwung fragil

    Ifo-Hoffnung bleibt zäh: Dax um 25.000 – Aufschwung fragil
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellt sich im Juni nur leicht auf, bleibt aber vorsichtig und fragil. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 85,6 Punkte nach revidierten 85,0 im Mai. Treiber war vor allem die Einschätzung der aktuellen Lage, die von 86,1 auf 87,0 Punkte zunahm; die Erwartungskomponente verbesserte sich nur marginal von 83,9 auf 84,1 Punkte. Ifo-Präsident Clemens Fuest wertet die Daten als vorsichtiges Signal und sieht Hoffnung auf Entspannung in der globalen Politik, mahnt jedoch zugleich Zurückhaltung an. Deutschland-Chefvolkswirt Robin Winkler betont, dass der Anstieg vornehmlich die gegenwärtige Lage widerspiegele und die Unternehmen noch Zeit bräuchten, um Vertrauen in eine nachhaltige geopolitische Entspannung — etwa im Nahen Osten — zu fassen.

    Für die konjunkturelle Dynamik bleibt damit entscheidend, ob politische Impulse aus Berlin und eine tatsächliche Deeskalation außenpolitischer Risiken folgen. Winkler sieht ein überzeugendes Reformpaket der Bundesregierung als möglichen Katalysator, das vor der Sommerpause Vertrauen schaffen und die Erwartungen stützen könnte. Ohne solche Signale dürfte die Erholung schwach und anfällig für Rückschläge bleiben.

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    An den Märkten spiegelt sich diese Zurückhaltung: Der Dax pendelt um die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten, verlor in mehreren Vorbewertungen und Sessions wieder an Terrain und bewegte sich in der Woche vor dem Xetra-Start häufig zwischen rund 24.600 und 25.200 Punkten. Belastend wirkten Gewinnmitnahmen nach starken Kursgewinnen bei Halbleiterwerten und anhaltende Schwankungen in Asien; der SOX und andere US-Technikindizes hatten zuvor neue Höchststände erreicht, was kurzfristig zu Rebalancing führte. Gleichzeitig wirken fallende Ölpreise dämpfend auf Inflationssorgen und können Wachstumserwartungen stützen.

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    Auf der geopolitischen Ebene laufen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran weiter auf technischer Ebene; Berichte über eine mögliche Rückkehr von IAEA-Inspektoren schüren vorsichtigen Optimismus, bleiben aber unsicher.

    Fazit für Anleger: Die Daten signalisieren erste Stabilisierungstendenzen, doch echte Aufbruchsstimmung fehlt. Kurzfristig ist mit seitwärts gerichteten Kursbewegungen und erhöhter Volatilität zu rechnen. Entscheidend werden klare Reformsignale aus Berlin und belastbare Fortschritte in geopolitischen Konflikten sein; ohne sie bleibt der Aufschwung fragil und Anlageentscheidungen risikobehaftet. Social-Media-Diskussionen liefern vielfach eher Lärm als handlungsrelevante Erkenntnisse.



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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 24.771PKT auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.




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