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    „Taste of Saudi Culture" präsentiert das kulinarische Erbe des Königreichs auf der „Taste of London 2026"

    • Die Besucher des Kulturbereichs auf der „Taste of London 2026" konnten die saudische Küche hautnah erleben 
    • Der Pavillon stellte die Vielfalt der saudischen Küche anhand regionaler Gerichte, lokaler Zutaten und traditioneller Gastfreundschaftspraktiken in den Mittelpunkt.
    • Die preisgekrönte Köchin Bader Alshaikh sowie die Köchin und kulinarische Kuratorin Myasem Adham brachten das kulinarische Erbe Saudi-Arabiens und die zeitgenössische Esskultur einem internationalen Publikum näher.

    RIAD, Saudi-Arabien, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die saudische Kommission für Kochkunst, eine von elf branchenspezifischen Kommissionen des Kulturministeriums, hat ihre Teilnahme an der „Taste of London 2026" erfolgreich abgeschlossen und vom 17. bis 21. Juni Besucher in ihrem Pavillon „Taste of Saudi Culture" im Regent's Park begrüßt. Während des gesamten fünftägigen Festivals wurden im Pavillon saudische Gerichte und Getränke serviert, um den Besuchern die Aromen, Zutaten und Traditionen der Gastfreundschaft näherzubringen, die die saudische Esskultur ausmachen.

    Taste of London visitors experience Saudi hospitality and culture at the country’s pavilion

    Mayada Badr, Geschäftsführerin der Culinary Arts Commission, sagte:  Essen bietet einen einzigartigen Einblick in die Kultur, und ‚Taste of Saudi Culture' ist eine Gelegenheit, das kulinarische Erbe Saudi-Arabiens einem internationalen Publikum näherzubringen. Durch traditionelle Gerichte, regionale Zutaten und die Gastfreundschaft, die die saudische Esskultur auszeichnet, können Besucher den Reichtum der saudischen Küche und die Geschichten dahinter entdecken."

    Die Besucher probierten eine Auswahl traditioneller saudischer Gerichte, darunter Haneeth, das traditionelle, langsam gegarte Lammgericht, Balila, ein beliebtes Kichererbsengericht, und Mutabbaq, ein knuspriges, gefülltes Gebäck. Im Pavillon wurden zudem von Saudi-Arabien inspirierte Getränke angeboten, darunter ein Mango-Mocktail mit Haili Sarar – einem traditionellen Chili-Gewürz aus der Region Hail in Saudi-Arabien – sowie Eissorten, deren Geschmacksrichtungen von lokalen Zutaten wie Kleija und Sidr-Honig inspiriert waren.

    Ein zentraler Bestandteil des Pavillons war der Live-Kochbereich, in dem die Köche Bader Alshaikh und Myasem Adham während des gesamten Festivals Kochvorführungen abhielten und den Besuchern traditionelle Kochtechniken, regionale Zutaten und zeitgenössische saudische kulinarische Erlebnisse näherbrachten.

    Der Pavillon bot zudem eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl saudischer Lebensmittel- und Handwerksmarken aus verschiedenen Bereichen, darunter Töpferwaren, Parfüms, Schokolade, Datteln, Tee und Kaffee sowie Trockenfrüchte und Nüsse, und bot den Besuchern so die Gelegenheit, Produkte zu entdecken und zu erwerben, die von der saudischen Kultur und dem saudischen Kulturerbe inspiriert sind.

    Diese Teilnahme spiegelt die kontinuierlichen Bemühungen der Kommission für Kochkunst wider, das kulinarische Erbe Saudi-Arabiens international bekannt zu machen und einem weltweiten Publikum die Möglichkeit zu bieten, die vielfältige Esskultur des Königreichs kennenzulernen.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3000069/Saudi_Arabia_Taste.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/taste-of-saudi-culture-prasentiert-das-kulinarische-erbe-des-konigreichs-auf-der-taste-of-london-2026-302810331.html






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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    „Taste of Saudi Culture" präsentiert das kulinarische Erbe des Königreichs auf der „Taste of London 2026" Die Besucher des Kulturbereichs auf der „Taste of London 2026" konnten die saudische Küche hautnah erleben  Der Pavillon stellte die Vielfalt der saudischen Küche anhand regionaler Gerichte, lokaler Zutaten und traditioneller …
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