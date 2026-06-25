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    Japan‑Zulassung für Wayrilz: Sanofi punktet medizinisch, Aktie rutscht

    Japan‑Zulassung für Wayrilz: Sanofi punktet medizinisch, Aktie rutscht
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Sanofi hat in Japan die Zulassung für Wayrilz (Wirkstoff Rilzabrutinib) zur Behandlung persistierender oder chronischer Immunthrombozytopenie (ITP) erhalten – ein Schritt, der den Konzern im Geschäft mit seltenen Immunerkrankungen stärkt, zugleich aber die operativen und marktwirtschaftlichen Herausforderungen des Unternehmens nicht aus dem Weg räumt.

    Die Zulassung fußt auf den Ergebnissen der Phase‑3‑Studie LUNA 3 mit 202 erwachsenen Patienten. Wayrilz erreichte sowohl die primären als auch sekundären Endpunkte: Nach 25 Wochen wiesen 23 Prozent der mit Wayrilz behandelten Patienten eine anhaltende Thrombozytenantwort, während die Placebo‑Gruppe dieses Kriterium nicht erfüllte. Patienten sprachen demnach schneller an und hielten die Wirkung länger aufrecht. Auch die Lebensqualität verbesserte sich messbar – ein Zuwachs von 10,6 Punkten im Patientenfragebogen gegenüber 2,3 Punkten unter Placebo. Häufige Nebenwirkungen waren Durchfall, Übelkeit, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen sowie COVID‑19‑Infektionen. Wayrilz gehört zur Klasse der Bruton‑Tyrosinkinase‑Hemmer und wirkt über eine sogenannte Multi‑Immun‑Modulation an verschiedenen Krankheitsmechanismen.

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    Für Sanofi ist die Genehmigung ein strategischer Gewinn: Wayrilz ist bereits in den USA, der EU, den VAE und Großbritannien zur Behandlung der ITP zugelassen und wird zudem in weiteren seltenen Indikationen wie der IgG4‑assoziierten Erkrankung, der warmen autoimmunen hämolytischen Anämie und der Sichelzellkrankheit geprüft. Konzernmanager sehen in der Therapie Potenzial, unerfüllten medizinischen Bedarf zu adressieren und das Specialty‑Care‑Portfolio auszubauen.

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    Trotz dieser Fortschritte reagierten die Kapitalmärkte skeptisch. Die Aktie fiel am Montag auf 71,53 Euro und damit auf ein Tief seit 2020; ein Minus von 3,5 Prozent belastete die Bewertung. Auslöser war unter anderem ein Wechsel an der Spitze der Forschung und Entwicklung: Houman Ashrafian wurde nach weniger als drei Jahren durch Paulo Fontoura ersetzt. Analyst James Quigley von Goldman Sachs wertete den Schritt als bedeutend, betonte aber, dass der neue R&D‑Chef zwar frischen Schwung bringen könne, die Anleger sich jedoch bislang erst durch belegbare Erfolge überzeugen ließen. Er bezeichnete Sanofi weiterhin als „Show‑me‑Story“ angesichts der langen Vorlaufzeiten in der Medikamentenentwicklung und der Sorge, dass die Pipeline das Risiko von Patentausläufen nicht ausreichend kompensieren könnte.

    Fazit: Die Japan‑Zulassung von Wayrilz ist ein medizinischer und strategischer Erfolg für Sanofi, der das Produktportfolio stärkt. Kurzfristig bleibt die Stimmung an den Märkten jedoch geprägt von Unsicherheit über Führungswechsel und die Fähigkeit der Pipeline, nachhaltiges Wachstum zu stützen.



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