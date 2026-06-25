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    Deutsche Post: Aktienrückkäufe und CFO-Wechsel signalisieren Stabilität

    Deutsche Post: Aktienrückkäufe und CFO-Wechsel signalisieren Stabilität
    Foto: mino21 - stock.adobe.com

    Deutsche Post/DHL hat Anlegern in den vergangenen Tagen gleich zweifache Signale gesendet: Fortgesetzte Aktienrückkäufe und ein angekündigter Wechsel an der Konzernspitze im Finanzressort. Zwischen dem 17. und 19. Juni 2026 kaufte der Bonner Konzern im Rahmen seines laufenden Rückkaufprogramms 566.363 eigene Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 51,9017 Euro und einem Volumen von 29,395 Mio. Euro. Die Transaktionen erfolgten über mehrere Handelsplätze (insbesondere Xetra, CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Europe); eine detaillierte Tagesauflistung ist auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. Seit Beginn des Programms am 2. April 2026 wurden damit insgesamt 4.929.482 Aktien zurückgeführt.

    Der Rückkauf unterstreicht das Bestreben des Vorstands, überschüssige Liquidität aktionärsfreundlich einzusetzen, die Kapitalstruktur zu stützen und gegebenenfalls das Ergebnis je Aktie zu erhöhen. Die gestaffelte Ausführung über verschiedene Börsenplätze entspricht marktüblichen Ausführungsstrategien zur Minimierung von Marktstörungen. Für Investoren bleibt relevant, wie viel Volumen noch aus dem genehmigten Rahmen des Programms aussteht und ob das Management weitere Kapitalmaßnahmen plant.

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    Parallel kündigte die Deutsche Post den bevorstehenden Abgang von Finanzvorständin Melanie Kreis an: Die seit zehn Jahren amtierende CFO wird ihren Ende Mai 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Kreis, 55, hatte 2014 den Vorstandseinzug und zuvor bei McKinsey sowie seit 2004 im Konzern gearbeitet. Aufsichtsrat und Vorstand würdigten ihren Beitrag zur Entwicklung der DHL Group; Kreis betonte, der Zeitpunkt für eine geordnete Übergabe sei gegeben und sie werde ihren Vertrag erfüllen.

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    Als Nachfolger präsentiert das Unternehmen eine interne Lösung: Joe Joseph, Australier und bisher Finanzchef von DHL Express, soll im Juni 2027 als neuer Finanzvorstand antreten. Joseph bringt mehr als 28 Jahre Erfahrung bei DHL Express mit und steht für Kontinuität sowie die internationalisierte Ausrichtung des Konzerns, der sich künftig stärker unter der Marke DHL positioniert.

    In der Gesamtschau senden Rückkäufe und der interne Personalwechsel ein Signal der Stabilität und Aktionärsorientierung. Anleger und Analysten werden nun besonders auf die Kommunikationslinien der neuen Finanzführung und auf die künftige Kapitalallokation achten, um zu beurteilen, ob die strategische Transformation hin zu einem globaleren DHL-Fokus mit gleicher Finanzdisziplin fortgeführt wird.



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    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 51,05EUR auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




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