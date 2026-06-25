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    3M

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    Auf Rekordjagd

    Zusätzlichen Rückenwind erhielt 3M durch einen neuen langfristigen Liefervertrag mit Airbus. Das Unternehmen wird künftig Wärme- und Schalldämmungslösungen für die Flugzeuge des Typs A220 liefern. Die eingesetzten Materialien sollen die Leistung der Flugzeuge verbessern, den Komfort für Passagiere erhöhen und die Geräuschentwicklung während der gesamten Lebensdauer der Maschinen reduzieren.

    Diese Nachricht dürfte mit dazu beigetragen haben, dass die Aktie am Mittwoch einen kräftigen Kurssprung verzeichnete. Dabei gelang es dem Wertpapier, die bisherigen Hochs aus dem Jahr 2018 bei 162,55 US-Dollar zu überwinden. Dadurch wurde aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial bis zum bisherigen Jahreshoch bei 175,71 US-Dollar freigesetzt.

    Sollte die Aktie auch diese Marke erfolgreich überschreiten, könnten weitere Kursgewinne folgen. In diesem Fall wäre ein Anstieg um rund zehn Prozent bis auf 193,85 US-Dollar denkbar. Damit bleibt die Aktie auch für Anleger interessant, die auf mittelfristige Kurssteigerungen setzen.

    Auf der Unterseite bietet der Bereich um den 50-Wochen-Durchschnitt bei 152,15 US-Dollar derzeit eine wichtige Unterstützung. Zusätzlich verläuft dort eine charttechnisch relevante Linie, die den zuvor ausgebildeten Boden bestätigt. Erst wenn die Aktie nachhaltig unter dieses Niveau fällt, würde sich das technische Bild eintrüben. Dann könnten Rückgänge bis 148,02 US-Dollar und darunter bis 139,34 US-Dollar folgen.

    Vor dem Hintergrund des jüngsten Ausbruchs über die Hochs aus dem Jahr 2018 wäre ein solcher Rückschlag allerdings ein deutliches Warnsignal für die weitere Kursentwicklung der 3M-Aktie.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Market-Buy-Order : 166,70 US-Dollar

    Kursziele : 175,71 und 193,85 US-Dollar

    Renditechance via DN2G6P : 165 Prozent

    Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    3M Comp. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 168,43 // 171,39 // 175,71 // 182,16 US-Dollar
    Unterstützungen: 156,65 // 152,14 // 147,79 // 140,66 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN2G6P Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,41 - 1,42 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 150,2683 US-Dollar Basiswert: 3M Comp.
    KO-Schwelle: 150,2683 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 166,70 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 193,85 US-Dollar
    Hebel: 10,25 Kurschance: + 165 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DQ752K Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,94 - 1,95 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 187,4156 US-Dollar Basiswert: 3M Comp.
    KO-Schwelle: 187,4156 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 166,70 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 7,47 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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