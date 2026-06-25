Reichlich Kursfantasie

Zudem kündigte der SPD-Politiker an, mögliche Schadenersatzforderungen gegen die ursprünglich beauftragte niederländische Damen-Werft prüfen zu lassen. Aufgrund der Unternehmensstruktur seien die Erfolgsaussichten jedoch vermutlich gering. Während diese Nachricht die Aktie von Rheinmetall belastete, profitierte TKMS deutlich von den veränderten Erwartungen am Markt.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten aktuelle Entwicklungen im deutschen Verteidigungssektor. Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärte am Mittwoch in Berlin nach einer Sitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages das Aus für das milliardenschwere Fregatten-Projekt F126. Als Gründe nannte er erhebliche Kostensteigerungen und massive Verzögerungen. Nach seinen Angaben wurden für das gestoppte Projekt bereits mehr als 2,3 Milliarden Euro ausgegeben.

Aus technischer Sicht arbeitet die TKMS-Aktie derzeit daran, einen seit Mitte Januar bestehenden Abwärtstrend zu überwinden. Gelingt dies, könnte sich zunächst weiteres Kurspotenzial bis 89,80 Euro eröffnen. Darüber hinaus wäre ein Anstieg in Richtung 100,00 Euro denkbar.

Bleiben die positiven Erwartungen und die Dynamik am Markt erhalten, könnten sogar neue Rekordstände bei rund 114,40 Euro erreicht werden. Dadurch würde sich für Anleger eine attraktive Renditechance ergeben.

Auf der Unterseite gilt die Marke von 70,00 Euro derzeit als wichtige Unterstützung. Erst bei einem nachhaltigen Unterschreiten dieses Niveaus würde sich das charttechnische Bild deutlich eintrüben. In diesem Fall wären schnelle Kursverluste bis in den Bereich von 57,00 Euro möglich.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 84,50 Euro

Kursziele : 89,80 und 100,00 Euro

Renditechance via DN2J9X : 100 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TKMS AG & Co. KGaA (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2J9X Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,46 - 1,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 70,2554 Euro Basiswert: TKMS AG & Co. KGaA KO-Schwelle: 70,2554 Euro akt. Kurs Basiswert: 84,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 100,00 Euro Hebel: 5,69 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0AF4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,48 - 1,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 99,2948 Euro Basiswert: TKMS AG & Co. KGaA KO-Schwelle: 99,2948 Euro akt. Kurs Basiswert: 84,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,49 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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