Rheinmetall, Micron Technology & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
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|Micron Technology
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|SK hynix
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|SUESS MicroTec
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|Copper One Resources
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|DroneShield
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|OHB
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Rheinmetall
|212
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|🥈
|Silber
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|🥉
|Almonty Industries
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|Deutsche Rohstoff
|37
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|Gerresheimer
|36
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|Micron Technology
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Micron Technology
|+18,11 %
|💬
|📰
|🥈
|The Wendy's
|+16,89 %
|💬
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|🥉
|Real Matters
|+16,42 %
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|🟥
|H&K
|-9,46 %
|💬
|📰
|🟥
|CMOC Group Limited Registered (H)
|-10,03 %
|💬
|📰
|🟥
|Sunny Optical Technology (Group)
|-10,83 %
|💬
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Platz 1
SK hynix
Wochenperformance: +12,67 %
Wochenperformance: +12,67 %
Platz 2
SUESS MicroTec
Wochenperformance: -3,09 %
Wochenperformance: -3,09 %
Platz 3
Copper One Resources
Wochenperformance: +7,26 %
Wochenperformance: +7,26 %
Platz 4
DroneShield
Wochenperformance: -14,63 %
Wochenperformance: -14,63 %
Platz 5
OHB
Wochenperformance: -14,83 %
Wochenperformance: -14,83 %
Platz 6
Rheinmetall
Wochenperformance: -19,04 %
Wochenperformance: -19,04 %
Platz 7
Silber
Wochenperformance: -17,01 %
Wochenperformance: -17,01 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: -9,34 %
Wochenperformance: -9,34 %
Platz 9
Deutsche Rohstoff
Wochenperformance: -11,38 %
Wochenperformance: -11,38 %
Platz 10
Gerresheimer
Wochenperformance: +2,83 %
Wochenperformance: +2,83 %
Platz 11
Platz 12
Platz 13
The Wendy's
Wochenperformance: +33,56 %
Wochenperformance: +33,56 %
Platz 14
Real Matters
Wochenperformance: +24,44 %
Wochenperformance: +24,44 %
Platz 15
H&K
Wochenperformance: -0,31 %
Wochenperformance: -0,31 %
Platz 16
CMOC Group Limited Registered (H)
Wochenperformance: -15,84 %
Wochenperformance: -15,84 %
Platz 17
Sunny Optical Technology (Group)
Wochenperformance: -12,23 %
Wochenperformance: -12,23 %
Platz 18
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