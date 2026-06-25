Gold tritt auf der Stelle – 3.986,49 USD

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,60 % 1 Monat -12,95 % 3 Monate -12,31 % 1 Jahr +20,05 %

Kaum Bewegung am Goldmarkt: Das Edelmetall notiert unverändert bei 3.986,49. Händler warten auf neue Impulse.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.776,61USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 3.986,49USD ein Wert von 22.438,8USD geworden – ein Gewinn von +124,39 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Quelle: wallstreetONLINE-Forum. Kurzfristig fällt der Ton: Dollarstärke, höhere US-Zinsen/Realzinsen, ETF-Abflüsse und Gewinnmitnahmen drücken Gold; einige posten 3000/4000-Level. Langfristig bleiben Zentralbanken netto Käufer. Geopolitische Verkäufe von Russland/Iran werden diskutiert, aber kein klares Bild. Rebound möglich, wenn Dollar/Realzinsen drehen oder ETF-Nachfrage zurückkommt. Sentiment: gemischt, volatil.