Goldpreis
Gold tritt auf der Stelle – 3.986,49 USD
Goldpreis konsolidiert fast unverändert bei 3.986,49 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,60 %
|1 Monat
|-12,95 %
|3 Monate
|-12,31 %
|1 Jahr
|+20,05 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.776,61USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 3.986,49USD ein Wert von 22.438,8USD geworden – ein Gewinn von +124,39 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Quelle: wallstreetONLINE-Forum. Kurzfristig fällt der Ton: Dollarstärke, höhere US-Zinsen/Realzinsen, ETF-Abflüsse und Gewinnmitnahmen drücken Gold; einige posten 3000/4000-Level. Langfristig bleiben Zentralbanken netto Käufer. Geopolitische Verkäufe von Russland/Iran werden diskutiert, aber kein klares Bild. Rebound möglich, wenn Dollar/Realzinsen drehen oder ETF-Nachfrage zurückkommt. Sentiment: gemischt, volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|320,35EUR
|+0,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|112,99EUR
|+0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|224,56EUR
|+0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|293,80EUR
|+0,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|80,57EUR
|-0,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|470,74EUR
|+0,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|336,20EUR
|+0,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,14EUR
|+0,24 %
|Long
|1
|0,00
|112,80EUR
|0,00 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,472EUR
|-0,19 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.