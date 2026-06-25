Asienbörsen feiern Rekorde, Micron-Explosion zündet Tech-Rallye – DAX fester

Der Impulsgeber für den heutigen Handelstag kam nach dem US-Börsenschluss am Mittwochabend. Der Speicherchiphersteller Micron Technology legte ein phänomenales Quartalsergebnis vor und verblüffte die Skeptiker mit einem Umsatzausblick für das laufende Quartal von gigantischen 50 Milliarden US-Dollar (nach 11,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr). Die Aktie schoss nachbörslich um bis zu 15 Prozent nach oben.

An den europäischen Börsen zeichnet sich am Donnerstagmorgen eine verhaltene Eröffnung ab. Der Broker IG taxierte den DAX rund eine Stunde vor dem Xetra-Start bei 24.750 Punkten und damit leicht (0,2 Prozent) über dem Vortagesschluss. Damit stabilisiert sich der Index immerhin, nachdem er zur Wochenmitte zeitweise bis auf 24.593 Punkte abgesackt war und erst im Späthandel einen Teil der Verluste wieder aufholen konnte. Auch für die europäischen Nachbarbörsen deutet sich ein etwas festerer Start an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch Qualcomm begeisterte die Anleger mit der Ankündigung, massiv in den Rechenzentrumsmarkt vorzustoßen und hob seine Umsatzprognose für das KI-Geschäft bis 2029 kräftig an. Dies nahm den Märkten die jüngsten Sorgen vor einer Überhitzung der KI-Bewertungen.

Dass der europäische Markt nicht direkt an die Tech-Rallye anknüpft, liegt vor allem an seiner Struktur. "An den europäischen Börsen waren die Verluste zuletzt deutlich geringer. Entsprechend fällt jetzt auch der positive Effekt durch die Micron-Zahlen geringer aus", erklärte Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners. "Der DAX ist durch die im internationale Vergleich geringere Tech-Quote ohnehin deutlich weniger von der KI-Rally abhängig."

Asien-Handel: Chip-Rallye treibt Indizes Richtung Rekorde

In Asien lösten die US-Vorgaben am Donnerstagmorgen ein wahres Kursfeuerwerk im Technologiesektor aus. Anleger nutzten die Micron-Zahlen als perfekten Vorwand zum Einstieg.

Der südkoreanische Kospi schoss um über +5,5 % nach oben, angetrieben von Schwergewichten wie Samsung und SK Hynix. Letztere planen zudem ein milliardenschweres Zweitlisting an der Nasdaq.

schoss um über +5,5 % nach oben, angetrieben von Schwergewichten wie Samsung und SK Hynix. Letztere planen zudem ein milliardenschweres Zweitlisting an der Nasdaq. Der japanische Nikkei 225 kletterte um rund +4 % und nähert sich damit wieder seinen historischen Rekorden.

kletterte um rund +4 % und nähert sich damit wieder seinen historischen Rekorden. In China legte der CSI 300 um +1,61 % zu, während der Hang Seng in Hongkong gegen den Trend um -1,37 % nachgab.

US-Indikationen: Nasdaq-Future schießt deutlich ins Plus

Die hervorragenden Nachrichten aus dem Halbleitersektor spiegeln sich deutlich in den US-Futures für den Nachmittag wider:

Nasdaq 100 Future : Springt um starke +2,0 % nach oben.

: Springt um starke +2,0 % nach oben. S&P 500 Future : Notiert komfortable +0,6 % im Plus.

: Notiert komfortable +0,6 % im Plus. Dow Jones Future: Zeigt sich unverändert nahe der Nulllinie.

Neben der Tech-Rally blicken US-Anleger heute gespannt auf den Nachmittag: Es stehen die finalen BIP-Daten für das erste Quartal sowie der PCE-Preisindex an – das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed. Ökonomen erwarten eine Kernrate von 3,4 % im Jahresvergleich, was den Druck auf die Fed bezüglich möglicher Zinserhöhungen hochhalten dürfte.

Der reguläre US-Handel am Mittwoch vor Bekanntgabe der Micron-Zahlen verlief uneinheitlich: Während der Dow Jones um 0,35 Prozent zulegte, gaben S&P 500 (-0,10 %) und Nasdaq Composite (-0,43 %) leicht nach.

Rohstoffe und Devisen: Ölpreise brechen ein, Gold rutscht ab

Die geopolitische Risikoprämie im Ölsektor hat sich komplett in Luft aufgelöst. Nach einer ersten Einigung zur Beendigung des US-israelischen Krieges mit dem Iran verlassen die festsitzenden Öltanker die Straße von Hormus. Brent-Öl fiel um 1,6 % auf 72,53 US-Dollar pro Barrel, während das US-Öl WTI auf 69,36 US-Dollar nachgab. Damit sind die gesamten kriegsbedingten Gewinne seit März wieder ausgemerzt.

Die anhaltende Stärke des Greenbacks hinterlässt beim Edelmetall tiefe Spuren. Gold rutschte erstmals im Jahr 2026 unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 Dollar und notiert aktuell bei 3.990 US-Dollar pro Unze, unweit seines November-Tiefs.

Devisen

Der US-Dollar zeigt sich angesichts möglicher restriktiver Fed-Zinspfade weiterhin bärenstark. Der Dollar-Index notiert bei 101,6 Punkten. Dies setzt vor allem den japanischen Yen massiv unter Druck, der bei 161,73 Yen je Dollar dramatisch nahe an ein 40-Jahres-Tief gerutscht ist, was den Markt auf Deviseninterventionen aus Tokio lauern lässt. Der Euro (EUR/USD) bewegt sich im Vorfeld der US-Inflationsdaten in einer abwartenden Seitwärtsrange.

Kryptowährungen im Aufwind

Im Fahrwasser der wiederbelebten Tech-Euphorie zeigen sich auch die Krypto-Märkte am Morgen stabil bis freundlich, wobei der Bitcoin von der allgemein gestiegenen Risikofreude der Anleger profitiert. Händler beobachten jedoch genau, ob die Dynamik anhält oder ob die anstehenden US-Inflationsdaten am Nachmittag auch hier für Gewinnmitnahmen sorgen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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