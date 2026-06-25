Silberpreis
Silber verliert leicht aktuell 57,17 USD
Silber unter Druck: −-0,44 % in 24h auf 57,17 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-17,01 %
|1 Monat
|-26,28 %
|3 Monate
|-21,48 %
|1 Jahr
|+59,92 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 25,85257USD. Heute notiert Silber bei 57,17USD. Ihr Einsatz wäre nun 22.115,6USD wert – ein Zuwachs von +121,16 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber aktuell überwiegend skeptisch und von Abwärtsdruck geprägt. Es wird weiterer Kursverfall diskutiert (z. B. unter 50/40 USD je Unze); eine Bodenbildung scheint erst später möglich. Technisch wird Überverkauftheit genannt, doch viele rechnen zunächst mit Fortsetzung der Korrektur. Eckpfeiler bleiben Defizite, Leitzinpolitik, Inflation und Dollarentwicklung; mittelfristige Ziele 200–300 USD werden genannt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|320,35EUR
|+0,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|112,99EUR
|+0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|224,56EUR
|+0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|293,80EUR
|+0,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|80,57EUR
|-0,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|470,74EUR
|+0,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|336,20EUR
|+0,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,14EUR
|+0,24 %
|Long
|1
|0,00
|112,80EUR
|0,00 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,472EUR
|-0,19 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.