Silber verliert leicht aktuell 57,17 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,01 % 1 Monat -26,28 % 3 Monate -21,48 % 1 Jahr +59,92 %

Mit einem Rückgang vonsteht der Silberpreis bei 57,17. Händler sehen kurzfristigen Druck, der die Rally bremst.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 25,85257USD. Heute notiert Silber bei 57,17USD. Ihr Einsatz wäre nun 22.115,6USD wert – ein Zuwachs von +121,16 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber aktuell überwiegend skeptisch und von Abwärtsdruck geprägt. Es wird weiterer Kursverfall diskutiert (z. B. unter 50/40 USD je Unze); eine Bodenbildung scheint erst später möglich. Technisch wird Überverkauftheit genannt, doch viele rechnen zunächst mit Fortsetzung der Korrektur. Eckpfeiler bleiben Defizite, Leitzinpolitik, Inflation und Dollarentwicklung; mittelfristige Ziele 200–300 USD werden genannt.