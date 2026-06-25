JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Mit dem bestätigten Verkauf der Mehrheit an der Motorentochter Everllence würde der Autobauer seine finanzielle Position im Rahmen der Unternehmenstransformation deutlich stärken, schrieb Jose Asumendi in seiner am Donnerstag veröffentlichten Einschätzung. Er rechnet mit Einnahmen von rund 7,4 Milliarden Euro. Per Ende Mai habe der Buchwert in der Bilanz bei etwa 3,4 Milliarden Euro gelegen. Mit den weiter gehaltenen 49 Prozent wolle VW mittelfristig ein großer Anteilseigner bleiben./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:06 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 76,64EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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