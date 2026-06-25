Init sichert 47 Mio. Kapital – Startschuss für Zukäufe und Großprojekte

Der Platzierungspreis wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf 46,95 Euro je Aktie festgelegt; der Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf rund 46,95 Millionen Euro. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt und sollen voraussichtlich prospektfrei am 29. Juni 2026 im Prime Standard der Frankfurter Börse zugelassen und ab 30. Juni 2026 in den Handel einbezogen werden. Platzierungsexklusivpartner war die Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner; angeboten wurden die Aktien ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung (Reg S). Die Gesellschaft hat sich außerdem zu einem sechsmonatigen Lock-up verpflichtet.

Die init innovation in traffic systems SE hat in dieser Woche eine gezielte Kapitalmaßnahme abgeschlossen, mit der das Karlsruher Verkehrs-Digitalisierungsunternehmen seine Liquiditätsbasis stärkt und Raum für Zukäufe schafft. Vorstand und Aufsichtsrat nutzten teilweise das genehmigte Kapital und platzierten im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren (Accelerated Bookbuilding) 1.000.000 neue Inhaber-Stückaktien – rund 10 % des bisherigen Grundkapitals. Die Zahl der ausgegebenen Aktien steigt damit von 10.040.000 auf 11.040.000.

Init nennt als Verwendungszweck vor allem die Stärkung des Working Capitals — insbesondere um Zahlungsmodalitäten bei neuen Großprojekten flexibler zu gestalten — sowie die Finanzierung weiteren organischen und anorganischen Wachstums. Konkret erwähnt das Management mögliche Minderheitsbuy-outs und Beteiligungen an Technologiepartnern als strategische Optionen. Damit signalisiert das Unternehmen sowohl operative Vorsorge für Großaufträge (u. a. Australien-Projekt) als auch eine aktive M&A-Strategie.

Marktseitig kommentierte die Privatbank Berenberg die Kapitalmaßnahme, senkte ihr Kursziel für Init von 70,00 auf 67,50 Euro, beließ aber die Einstufung auf „Buy“. Analyst Robert‑Jan van der Horst wertet die Einbringung von knapp 45–47 Millionen Euro als ausreichende Basis, um neben der Projektfinanzierung auch Zukäufe zu tätigen; kurzfristig hält er eine größere Akquisition wahrscheinlicher als viele kleine Transaktionen.

Rechtliche und vertriebliche Hinweise begleiten die Mitteilungen: Das Angebot richtet sich nur an qualifizierte Anleger im EWR und ist nicht für die Verbreitung in den USA, Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Insgesamt stellt die Kapitalerhöhung einen klaren Schritt zur Stärkung der finanziellen Handlungsspielräume von Init dar und erhöht zugleich die Ausgangsbasis für mögliche strategische Akquisitionen.

Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 47,10EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

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