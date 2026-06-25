SK hynix Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 25.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Mit einer Performance von +17,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SK hynix Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.705,00€, mit einem Plus von +17,18 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SK hynix einen Gewinn von +193,40 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +12,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,90 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SK hynix +231,37 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,67 % 1 Monat +48,90 % 3 Monate +193,40 % 1 Jahr +231,37 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 25.06.2026, 08:06 Uhr

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Bil. € wert.

Sensationelle Micron-Zahlen treiben die weltweiten Technologiewerte an. Während Asien feiert, steuert auch der DAX auf festeren Start zu.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Micron treibt die KI-Rallye an – und auch SK Hynix profitiert davon. Die Aktie des koreanischen Chipherstellers steigt zweistellig. Ein großes geplantes Nasdaq-Listing sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit.

So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +17,92 %. Western Digital notiert im Plus, mit +12,21 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +10,51 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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