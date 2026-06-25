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    Goldman Sachs & Morgan Stanley: Riesige Derivat-Engagements bei Kontron

    Goldman Sachs & Morgan Stanley: Riesige Derivat-Engagements bei Kontron
    Foto: adobe.stock.com

    Goldman Sachs und Morgan Stanley melden größere, vorwiegend derivativen Engagements an Kontron AG

    Zwei aufeinanderfolgende Stimmrechtsmitteilungen der Investmentbanken Morgan Stanley und The Goldman Sachs Group offenbaren, dass beide Institute Mitte Juni 2026 signifikante wirtschaftliche Interessen an der österreichischen Embedded-Systems-Firma Kontron AG halten – vornehmlich in Form von Finanzinstrumenten und durch Rückrufrechte aus Wertpapier-Leihgeschäften.

    Kerndaten und Fristen

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    Beide Meldungen beziehen sich auf eine Schwellenberührung am 18. Juni 2026. Morgan Stanley veröffentlichte die Notifikation am 22. Juni (Glasgow) und weist eine Gesamtposition von 8,34% der Stimmrechte aus. The Goldman Sachs Group meldete am 23. Juni (London) eine Gesamtposition von 4,39%. Die Berechnungsbasis sind 63.860.568 Stimmrechte der Kontron AG.

    Struktur der Positionen

    Bei Morgan Stanley entfallen lediglich 0,18% auf tatsächlich gehaltene Aktien (116.606 Stimmrechte), während 8,15% über Finanzinstrumente ausgewiesen sind. Davon entfallen 5,34% (3.408.306 Stimmen) auf ein „Right of recall“ über Securities-Lending-Vereinbarungen und 2,82% (1.799.365 Stimmen) auf einen Equity Swap; ein geringes strukturiertes Retail-Produkt trägt marginal bei. Morgan Stanley erklärt, die Meldung sei durch Ausübung des Rückrufs über Securities-Lending-Verträge ausgelöst worden.

    Goldman Sachs weist 0,28% (181.773 Stimmrechte) in Aktien aus; die verbleibenden 4,10% resultieren aus Finanzinstrumenten. Konkret sind 3,16% (2.017.044 Stimmen) als Securities Lending sowie 0,75% (481.131) aus einem Swap und 0,19% (121.052) aus Call-Warrants gemeldet.

    Rechtlicher Rahmen und Governance-Relevanz

    Beide Meldungen wurden gemäß den §§130–134 BörseG 2018 publiziert; der Hinweis auf §137 (mögliches Ruhen der Stimmrechte bei Meldepflichtverletzung) ist enthalten. Aus Sicht der Unternehmensführung ist bedeutsam, dass die wirtschaftlichen Interessen der Banken vornehmlich über derivativen Instrumenten bestehen. Damit sind Stimmrechte aktuell nur in sehr begrenztem Umfang direkt ausgeübt möglich; ein Rückgriff auf verliehene Aktien oder die Ausübung von Swaps könnte jedoch kurzfristig zu einer Zunahme des stimmberechtigten Anteils führen.

    Markt- und strategische Implikationen

    Mit Blick auf Kontroll- und Übernahmeregeln bleibt Kontron außerhalb klassischer Gefahrenzonen (beide Institute liegen deutlich unter relevanten Schwellen wie 25% oder 30%). Gleichwohl signalisiert die Meldung, dass institutionelle Marktteilnehmer über komplexe Finanzprodukte Engagements in Kontron strukturieren – was bei strategischen Entscheidungen oder Kapitalmaßnahmen kurz- bis mittelfristig Auswirkungen auf die Stimmrechtsverhältnisse haben könnte. Beobachter sollten weitere Meldungen und mögliche Rückrufe aus Wertpapierleihe oder die Aktivierung von Swaps aufmerksam verfolgen.



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    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 23,22EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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