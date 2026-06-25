Micron Technology Aktie mit Kurssprung +18,22 % - 25.06.2026

Mit einer Performance von +18,22 % konnte die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.088,80€, mit einem Plus von +18,22 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Micron Technology über einen Zuwachs von +219,17 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +17,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +62,49 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Micron Technology +339,12 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,27 % 1 Monat +62,49 % 3 Monate +219,17 % 1 Jahr +891,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 25.06.2026, 08:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Micron vor allem wegen der starken Quartalszahlen, die deutlich über Erwartungen liegen, hohen Bruttomargen und dem positiven Ausblick (Umsatz 49–51 Mrd., EPS 30–32). Die Diskussion dreht sich zudem um potenzielle Kursziele um 2.000 USD, die nachbörsliche Erholung, Spreads/Volatilität und mögliche fundamentale Absicherungen durch langfristige Verträge.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Bil. € wert.

Sensationelle Micron-Zahlen treiben die weltweiten Technologiewerte an. Während Asien feiert, steuert auch der DAX auf festeren Start zu.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Micron treibt die KI-Rallye an – und auch SK Hynix profitiert davon. Die Aktie des koreanischen Chipherstellers steigt zweistellig. Ein großes geplantes Nasdaq-Listing sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,53 %. Western Digital notiert im Plus, mit +12,19 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +10,51 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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