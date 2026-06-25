AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 25.06.2026

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +9,35 % auf 228,00€ zulegen. Das sind +19,50 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 228,00€, mit einem Plus von +9,35 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um +8,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +67,88 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +621,00 % gewonnen.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,24 % 1 Monat +67,88 % 3 Monate +357,26 % 1 Jahr +1.325,03 %

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 25.06.2026, 08:07 Uhr

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,84 Mrd. € wert.

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Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.