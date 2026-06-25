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    Beiersdorf intensiviert Aktienrückkauf – JPMorgan kürzt Ziel

    Beiersdorf intensiviert Aktienrückkauf – JPMorgan kürzt Ziel
    Foto: Beiersdorf AG

    Beiersdorf intensiviert Aktienrückkauf – Analysten bleiben vorsichtig

    Beiersdorf hat im Rahmen seines für 2026/2027 aufgelegten Aktienrückkaufprogramms erneut Aktien vom Markt genommen. In der 7. Zwischenmeldung meldet der Konsumgüterkonzern, dass zwischen dem 15. und 19. Juni 2026 insgesamt 43.450 eigene Aktien über den Handelsplatz XETA erworben wurden. Die tägliche Aufteilung: 8.000 Stück am 15., 11.450 am 16., jeweils 8.000 an den Tagen 17., 18. und 19. Juni. Die gewichteten Durchschnittskurse bewegten sich in diesem Zeitraum zwischen 70,38 und 72,12 Euro. Seit Beginn der ersten Tranche am 6. Mai 2026 hat Beiersdorf laut Mitteilung insgesamt 393.427 Aktien zurückgekauft; die Transaktionen werden im Auftrag der Gesellschaft von einem Kreditinstitut durchgeführt. Detaillierte Transaktionsdaten sind im Investor-Relations-Bereich von Beiersdorf veröffentlicht.

    Die Rückkäufe signalisieren Managementvertrauen in die eigene Aktie und dienen üblicherweise der Kapitalallokation zugunsten der Aktionäre sowie der Stabilisierung des Aktienkurses. Relativierung kommt jedoch durch die begleitende Analystenstimme: Die US-Investmentbank JPMorgan hat zeitgleich ihr Kursziel für Beiersdorf von 90 auf 80 Euro gesenkt, die Empfehlung „Neutral“ aber beibehalten. Die Anpassung folgte einer Überarbeitung des Bewertungsmodells vor dem Quartalsbericht am 5. August, unter anderem gestützt auf ein Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden und jüngste Branchendaten.

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    JPMorgan erwartet nun eine deutlich schwächere Entwicklung des vergleichbaren Umsatzes in der Konsumentensparte und sieht weiterhin eine anhaltend schwache Performance der Marke Nivea. Infolgedessen hat die Bank ihre Margen- (Ebitda) und Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 nach unten genommen. Trotz der Abschläge an den Schätzwerten stuft JPMorgan die Aktie nicht als überbewertet ein — die Einschätzung lautet, dass das Papier auf dem aktuellen Niveau nicht teuer sei.

    Für Investoren bedeutet das Zusammenspiel aus aktivem Buyback und gesenkten Analystenerwartungen eine gemischte Botschaft: Das Management setzt Vertrauen durch Mittelbindung in Aktienrückkäufe, während externe Bewertungen auf operative Herausforderungen hinweisen. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung werden die Zahlen im Quartalsbericht Anfang August sowie die Frühindikatoren in den Konsumgütermärkten sein. Bis dahin dürften Rückkaufaktivitäten und Analystenkommentare die Kursvolatilität beeinflussen.



    Beiersdorf

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    ISIN:DE0005200000WKN:520000
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    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 73,60EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.





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