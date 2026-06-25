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AIXTRON - Aktie gewinnt kräftig - 25.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +8,00 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.
AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.
AIXTRON Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,00 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,87 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 56,44€, mit einem Plus von +8,00 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei AIXTRON einen Gewinn von +64,75 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -6,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,79 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +224,54 %.
AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,67 %
|1 Monat
|+2,79 %
|3 Monate
|+64,75 %
|1 Jahr
|+271,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung der Aixtron-Aktie und darum, ob das heutige dicke Plus fundamental gerechtfertigt ist oder nur ein Kursschub. Die Diskussion konzentriert sich auf Auftragslage, Order Backlog, notwendige Umsatzsteigerungen jenseits des bisherigen Niveaus, Margenstabilität und Kapazitätsfragen. Gerüchte zu Großaufträgen (InP, G10‑ASp) werden kritisch betrachtet, während das KI-Umfeld als Treiber gesehen wird, mit Risiko von Übertreibungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Zur AIXTRON Diskussion
Informationen zur AIXTRON Aktie
Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,38 Mrd. € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON
Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,21 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +5,46 %.
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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.