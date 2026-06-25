AIXTRON - Aktie gewinnt kräftig - 25.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,00 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,87 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 56,44€, mit einem Plus von +8,00 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei AIXTRON einen Gewinn von +64,75 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -6,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,79 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +224,54 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,67 % 1 Monat +2,79 % 3 Monate +64,75 % 1 Jahr +271,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 25.06.2026, 08:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung der Aixtron-Aktie und darum, ob das heutige dicke Plus fundamental gerechtfertigt ist oder nur ein Kursschub. Die Diskussion konzentriert sich auf Auftragslage, Order Backlog, notwendige Umsatzsteigerungen jenseits des bisherigen Niveaus, Margenstabilität und Kapazitätsfragen. Gerüchte zu Großaufträgen (InP, G10‑ASp) werden kritisch betrachtet, während das KI-Umfeld als Treiber gesehen wird, mit Risiko von Übertreibungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,38 Mrd. € wert.

Ein langer Aufwärtstrend und erste Brüche im technischen Bild. Dreistellige Renditen waren in den letzten Monaten fast bei jedem HighTech-Titel zu verdienen. Die vorprogrammierte Auftragsflut für Rechenzentren und HyperScaler traf ab März dann auch …

So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,21 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +5,46 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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