Infineon Technologies - Aktie zieht deutlich an - 25.06.2026

Die Infineon Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,47 % auf 83,94€. Damit gewinnt die Aktie +5,10 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 83,94€, mit einem Plus von +6,47 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Infineon Technologies einen Gewinn von +115,36 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +9,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,44 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +122,63 %.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,12 % 1 Monat +13,44 % 3 Monate +115,36 % 1 Jahr +134,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 25.06.2026, 08:08 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineon-Kursentwicklung und Bewertung. Technisch wird ein Doppeltop diskutiert; Zielspannen reichen grob 80–110 EUR bis 2030, mit 10–12% Rendite inkl. Dividende (manche sehen Unter-/Overvaluation). Insider Urschitz verkaufte 5.892 Aktien zu 80,52 EUR. GaN-Patententscheidungen und Dresdner Fabrik-Berichte untermauern die Fundamentallage; Langfrist bleibt der Fokus, Kurzfristvolatilität wird kritisch gesehen.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 109,54 Mrd. € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 74 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Führungsrolle bei KI-Leistungshalbleitern dürfte bei den Bayern weiter für immenses Wachstum sorgen, schrieb Sandeep …

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Ein langer Aufwärtstrend und erste Brüche im technischen Bild. Dreistellige Renditen waren in den letzten Monaten fast bei jedem HighTech-Titel zu verdienen. Die vorprogrammierte Auftragsflut für Rechenzentren und HyperScaler traf ab März dann auch …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,71 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +4,48 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,94 %. ON Semiconductor ist heute unverändert NIO notiert im Minus, mit -0,12 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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