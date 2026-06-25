LPKF Laser & Electronics Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 25.06.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,80 % auf 26,70€ zulegen. Das sind +1,70 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die LPKF Laser & Electronics Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 26,70€, mit einem Plus von +6,80 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics einen Gewinn von +309,97 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -1,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,00 %. Im Jahr 2026 gab es für LPKF Laser & Electronics bisher ein Plus von +352,13 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,92 % 1 Monat +2,00 % 3 Monate +309,97 % 1 Jahr +210,60 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 25.06.2026, 08:08 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 645,48 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,61 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +5,46 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +3,27 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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