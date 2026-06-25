Siemens Energy Aktie steigt auf 163,78€ - 25.06.2026

Die Siemens Energy Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,01 % auf 163,78€. Damit gewinnt die Aktie +4,78 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 163,78€, mit einem Plus von +3,01 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Siemens Energy einen Gewinn von +6,19 % verbuchen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,66 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +36,12 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,62 % 1 Monat -7,66 % 3 Monate +6,19 % 1 Jahr +77,68 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Stand: 25.06.2026, 08:09 Uhr

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,78 Mrd. € wert.

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.