AKTIE IM FOKUS
US-Chipspezialist Micron steuert auf Rekordhoch zu
- Micron-Aktie stieg vorbörslich rund 18 Prozent
- KI-Boom und Quartalszahlen übertreffen Erwartungen
- Marktwert bei knapp 1,2 Billionen Dollar erreicht
NEW YORK (dpa-AFX) - Micron-Aktien dürften dank überzeugender Zahlen und eines optimistischen Ausblicks ihren Höhenflug fortsetzen. Auf der Handelsplattform Tradegate kostete die Aktie am Donnerstagmorgen umgerechnet fast 1.240 Dollar. Das ist im Vergleich zum Schlusskurs am Mittwochabend in New York ein Plus von rund 18 Prozent.
Der KI-Boom treibt die Geschäfte des US-Speicherchip-Spezialisten weiter kräftig an. Micron schnitt im abgelaufenen Quartal besser ab als erwartet. Zudem liegt die Prognose deutlich über den durchschnittlichen Erwartungen der Experten.
Sollte die Micron-Aktie am Donnerstag im regulären Handel an der US-Technologiebörse Nasdaq in einem ähnlichen Umfang klettern, hätte es die Schwäche vom Dienstag wieder ausgemerzt und würde so viel kosten wie noch nie.
Nach dem am Montag erreichten Rekordhoch von knapp 1.214 Dollar sackte der Kurs am Dienstag um 13 Prozent auf 1.052 Dollar ab. Die Micron-Anteile gehörten in den vergangenen Monaten wegen des KI-Booms zu den gefragtesten US-Aktien.
Seit Juni vergangenen Jahres zog der Börsenkurs um mehr als 700 Prozent an - das heißt, der Börsenwert hat sich seitdem mehr als verachtfacht. Gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch lag dieser bei knapp 1,2 Billionen Dollar.
Damit zählt Micron inzwischen zu den zehn wertvollsten US-Konzernen. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen mit 140 Milliarden Dollar gerade mal auf Platz 73 gelegen.
Bei einem vorbörslich indizierten Anstieg um fast ein Fünftel würde der Börsenwert um mehr als 200 Milliarden Dollar anziehen. Das wäre mehr als der deutsche Softwarehersteller SAP < DE0007164600> derzeit an der Börse insgesamt wert ist./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,98 % und einem Kurs von 1.087 auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +62,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 902,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.540,00USD was eine Bandbreite von -87,18 %/+40,97 % bedeutet.
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Wie ich gestern schon sagte, ist das erst der Anfang und es wird noch teurer. Heute sind wir schon bei 18% im plus und es hat nicht mal der NASDAQ premarket geöffnet, geschweige denn die NASDAQ um 15:30Uhr. Ab 14Uhr werden wohl die ersten Kurszielanhebungen über die Ticker laufen. Der Outlook von 50 Mrd. sprengt alle Ketten und übertrifft auch die kühnsten Erwartungen der gierigsten Wallstreetanalysten. Die Zahlen waren schon ne Wucht.
ja, bis 23Uhr geht auch Lang & Schwarz, aber Vorsicht...huuuaaaa die Spreads dort können manchmal eine Falle sein, obwohl keiner weiss wie es morgen an der Nasdaq aussieht, ich gehe stark davon aus das es noch teuerer wird. Ich meine die ganzen Leerverkäufer und whales müssen erstmal glatt stellen, dann werden die Analysten und Banken sich die Klinke in die Hand geben und im Minutentakt die Kursziele erhöhen...das höchste ist derzeit vom 22.06.2026 mit 1750$ angegeben. Ich gehe stark davon aus, dass es morgen den ein oder anderen Fond oder Bankanalysten geben wird, die ein Kursziel von 2000$ aussprechen wollen. Nach den Monsterzahlen keine Überraschung. Ich meine die haben die Lizenz zum Gelddrucken....aber jetzt viel Spaß noch mit den Gewinnen und endgültig Gute Nacht, ich war heute den ganzen Tag wegen den Quartalszahlen am PC und hab die Schnauze voll. Gute Nacht.
Die Kursziele werden fast täglich erhöht. Susquehanna schiesst mit seinem neuen Kursziel vom 22.06.2026 den Vogel ab: $1,750