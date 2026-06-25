UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet mit einem unveränderten Kursziel von 25 Euro von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Nach der Kurskorrektur hielten sich Chancen und Risiken etwa die Waage, schrieb Polo Tang am Mittwoch. Der nächste Kurstreiber werde die Nachverhandlung der Verträge mit Telefonica Deutschland im zweiten Halbjahr. Diesbezüglich sei Freenet ziemlich optimistisch, so Tang./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 13:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 24,34EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
Aktieneinstufung neu: neutral
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