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    TAG erzielt rund €295 Mio. aus ROBYG-IPO und bleibt 66% Eigentümer

    TAG erzielt rund €295 Mio. aus ROBYG-IPO und bleibt 66% Eigentümer
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    TAG Immobilien meldet zwei wesentliche Entwicklungen: Zum einen eine formale Anpassung der Gesamtzahl der Stimmrechte, zum anderen den erfolgreichen Börsengang der polnischen Tochter ROBYG, der den Konzern finanziell und strategisch substantiell stärkt.

    In einer nach §41 WpHG veröffentlichten Mitteilung teilt TAG mit, dass die neue Gesamtzahl der Stimmrechte 190.328.340 beträgt (Stand: 22. Juni 2026). Mehrstimmrechte bestehen demnach nicht. Die Bekanntgabe ist eine formale Offenlegungspflicht, schafft aber Transparenz über die Aktionärsstruktur und bildet die Grundlage für künftige Stimmrechtsangaben.

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    Weitaus wirtschaftlich relevanter ist der Platzierungserfolg im Rahmen des ROBYG-IPO: TAG hat 25 Millionen ROBYG-Aktien zu einem Platzierungspreis von PLN 34 je Aktie veräußert. Für TAG ergibt sich daraus ein Bruttomittelzufluss von rund PLN 850 Millionen (ca. EUR 200 Mio.). Parallel erzielte ROBYG aus einer Barkapitalerhöhung – 9,6 Millionen neue Aktien – sowie der Ausgabe von 2,4 Millionen Aktien an Management-Mitglieder zusätzliche Bruttoerlöse von insgesamt etwa PLN 400 Millionen (ca. EUR 95 Mio.). In der Summe erwartet der TAG-Konzern einen Bruttomittelzufluss von rund PLN 1,25 Milliarden (rund EUR 295 Mio.).

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    Nach dem IPO bleibt TAG mit rund 66 Prozent Mehrheitsaktionärin von ROBYG und betont damit den langfristig strategischen Charakter des Engagements auf dem polnischen Wohnimmobilienmarkt. Die Erstnotiz der ROBYG-Aktie an der Warschauer Börse ist für den 2. Juli 2026 geplant. Als Joint Global Coordinators und Bookrunner fungierten mehrere Institute, darunter Erste Group, Goldman Sachs, mBank sowie WOOD & Company und die Baader Bank.

    Finanzvorstand Martin Thiel hebt hervor, dass die Mittelzuflüsse nicht nur den Verschuldungsgrad des Konzerns „erheblich reduzieren“ sollen, sondern auch die Basis für Wachstum in allen Geschäftsbereichen schaffen. Konkret bedeutet das: ROBYG kann mit gestärkter Eigenkapitalbasis aggressiver Grundstücke akquirieren und das polnische Verkaufssegment ausbauen; für das Vermietungsgeschäft in Polen und Deutschland stehen zusätzliche Eigenmittel zur Verfügung.

    Aus Marktsicht stärkt der IPO TAGs Bilanz und verschafft dem Konzern Handlungsoptionen – insbesondere in einem Marktumfeld, in dem Eigenkapital tendenziell wertvoll ist. Zugleich verbleiben die üblichen Vorbehalte: Umfang und Tempo von Investitionen, Effekte auf die Bewertung und mögliche Stabilisierungsgeschäfte nach der Erstnotiz bleiben abzuwarten. Insgesamt signalisiert die Transaktion aber eine erfolgreiche Kapitalmarktstrategie und eine konsequente Fokussierung auf Wachstum und Bilanzstärkung.



    TAG Immobilien

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    ISIN:DE0008303504WKN:830350
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    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 13,48EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.




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