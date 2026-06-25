Anthropic wirft Alibaba KI-Diebstahl vor – Aktie fällt auf 16-Monats-Tief

Im Zentrum steht der Verdacht einer sogenannten Destillation. Dabei wird ein kleineres, weniger leistungsfähiges KI-Modell mithilfe der Ausgaben eines stärkeren Modells trainiert. Anthropic behauptet in einem Schreiben an US-Behörden und Senatoren, mit Alibaba und dessen KI-Labor Qwen verbundene Akteure hätten zwischen dem 22. April und dem 5. Juni rund 25.000 betrügerische Konten genutzt und 28,8 Millionen Interaktionen mit Anthropic-Modellen durchgeführt. In dem Brief ist laut CNBC vom "bislang größten bekannten Distillation-Angriff auf Anthropic" die Rede.

Alibaba gerät im KI-Wettlauf unter massiven Druck. Die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns fällt am Donnerstag in Hongkong auf ein 16-Monats-Tief und verliert bis zu 5,3 Prozent. Damit summiert sich das Minus im laufenden Jahr auf rund 34 Prozent. Auslöser sind schwere Vorwürfe des US-KI-Unternehmens Anthropic, das Alibaba vorwirft, sich "unrechtmäßig" Zugang zu seinen Claude-Modellen verschafft zu haben. Auch andere chinesische KI-Werte wie Xiaomi und Baidu gerieten unter Druck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Alibaba kommt der Vorwurf zu einem heiklen Zeitpunkt. Der Konzern versucht, mit Qwen im globalen KI-Rennen aufzuschließen, während chinesische Anbieter seit dem Erfolg von DeepSeek stärker im Fokus westlicher Regierungen und Konkurrenten stehen. Anthropic hatte bereits im Februar erklärt, mehrere industrielle Destillationskampagnen chinesischer KI-Labore identifiziert zu haben, darunter DeepSeek, Moonshot und MiniMax. Nun rückt mit Alibaba einer der größten chinesischen Tech-Konzerne direkt ins Zentrum der Auseinandersetzung.

Anthropic macht aus dem Fall auch eine politische Frage. "Wir sind der Ansicht, dass die Bekämpfung der Bedrohung durch illegale Destillation ein koordiniertes Vorgehen von Regierung und Industrie erfordert, und wir werden weiterhin mit dem Kongress und der Regierung zusammenarbeiten, um die Führungsrolle der USA im Bereich der KI zu sichern", erklärte ein Sprecher des Unternehmens.

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Der Fall zeigt, wie hart der KI-Konflikt zwischen den USA und China inzwischen geführt wird. Es geht nicht mehr nur um bessere Modelle, billigere Rechenleistung oder Marktanteile, sondern um Kontrolle über Technologie, Datenzugang und nationale Sicherheit. Für Anleger ist die Botschaft bitter: Alibaba bleibt zwar einer der wichtigsten chinesischen KI-Spieler, doch die Aktie steht nun nicht nur wegen Wachstumssorgen unter Druck, sondern auch wegen eines Vorwurfs, der das Unternehmen mitten in den geopolitisch aufgeladenen Kampf um künstliche Intelligenz zieht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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