JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. Mit der Ablehnung einer weiteren Übernahmeofferte des US-Investors Castlelake steige der Druck auf die Strategie und das Management der Billigfluglinie, den Wert für die Aktionäre schneller zu steigern, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 22:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 22:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 6,398EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 3,4
Kursziel alt: 3,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 3,4
Kursziel alt: 3,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte