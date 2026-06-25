11 Mrd. Fusion: HRK LUNIS und Eyb & Wallwitz bilden neue Vermögens‑Holding

Die strukturelle Ausgestaltung sieht vor, dass die HRKL GmbH & Co. KG als Holding die Mehrheit an Eyb & Wallwitz übernimmt. Neben den bisherigen HRK‑Gesellschaftern und der Beteiligungsgesellschaft Seven2 werden auch Dr. Georg von Wallwitz und Olivier Kuetgens an der neuen Holding beteiligt sein, was die langfristige Perspektive und die Kontinuität der Führung unterstreichen soll. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen; finanzielle Details zur Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Die bankenunabhängigen Vermögensverwalter HRK LUNIS AG und Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH gehen eine strategische Partnerschaft ein und bündeln künftig ihre Aktivitäten unter dem Dach einer gemeinsamen Holding. Mit einem kumulierten verwalteten Vermögen von rund 11 Milliarden Euro entsteht damit eine der größeren unabhängigen Vermögensverwaltungsgruppen im deutschsprachigen Raum. HRK LUNIS steuert dabei etwa 8,5 Milliarden Euro und rund 120 Mitarbeiter bei, Eyb & Wallwitz bringt rund 2,5 Milliarden Euro ein und ist insbesondere für seine Phaidros‑Fonds sowie seine Vertriebs- und Mandatskompetenz bekannt.

Strategisch ergänzt die Verbindung komplementäre Stärken: HRK LUNIS legt Gewicht auf persönliche Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien und bietet über die Tochter WERTIQ umfassende Family‑Office‑Leistungen sowie ausgeprägte Private‑Markets‑Expertise. Eyb & Wallwitz differenziert sich durch maßgeschneiderte Mandate, Spezialfonds und enge Vertriebsbeziehungen zu Banken, Sparkassen und unabhängigen Beratern. Beide Seiten betonen, dass Marken, bewährte Anlagestrategien und vertraute Ansprechpartner für Kunden erhalten bleiben; zugleich werden Synergieeffekte, ein erweitertes Produktangebot und die Erschließung neuer Kundensegmente erwartet.

Die Transaktion reiht sich in einen breiteren Trend der Konsolidierung im Vermögensverwaltungssektor ein, in dem Skaleneffekte, regulatorische Anforderungen und der Bedarf an digitalen und spezialisierten Lösungen größere, diversifizierte Einheiten begünstigen. Risiken bestehen in der gelungenen Integration der Kulturen und der operativen Abstimmung; konkrete Integrationspläne und Synergieziele wurden bislang nicht im Detail genannt.

Parallel meldet sich der Verteidigungssektor: Der deutsch‑französische Rüstungskonzern KNDS plant einen Börsengang mit Doppelnotierung in Frankfurt und Paris. Nach einer vorherigen Regierungsvereinbarung sollen Deutschland und Frankreich jeweils rund 40 Prozent halten; etwa 20 Prozent der Anteile sind für institutionelle Investoren vorgesehen. KNDS, 2015 aus der Fusion von Krauss‑Maffei Wegmann und Nexter entstanden, beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter und erzielte 2025 einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro. Die Notierung gilt als bedeutendes Ereignis im europäischen Verteidigungsmarkt und soll KNDS zusätzliche finanzielle Flexibilität für Investitionen in Kapazitäten und Technologie verschaffen.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 61.599USD auf CryptoCompare Index (25. Juni 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.

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