Micron Technology sorgt für Kursfeuerwerk – DAX schaut nur zu

Der DAX kann davon nur wenig profitieren, da der Technologieanteil eher gering ist. Zur Handelseröffnung zeigen sich jedoch die Aktien von Infineon mit deutlichen Aufschlägen, können den Gesamtmarkt jedoch nicht beflügeln. Weniger überraschend, aber belastend wirkt sich der GfK-Konsumklima-Index aus. Die Stimmung der Verbraucher bleibt gedämpft, der Wert blieb mit minus 29,2 Punkten noch hinter den Erwartungen zurück. Die Phase der hohen Preissteigerungen wirkt sich immer noch negativ auf die Kauflaune aus.

Die Quartalszahlen von Micron Technology haben selbst die kühnsten Erwartungen noch in den Schatten gestellt und sorgen im Technologiesektor rund um den Globus für Begeisterung. In Japan und Südkorea konnten die Aktien der Halbleiterunternehmen teilweise zweistellig zulegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Am Aktienmarkt rückt zunehmend das Rebalancing zum Quartalsende in den Fokus der Handelsaktivitäten. Mit den deutlich gestiegenen Renditen bei vielen Staatsanleihen steigt die Neigung zu höheren Gewichtungen von Bonds zulasten von Aktien.

Die Investoren werden heute genau auf die US-Arbeitsmarktdaten achten, nachdem die letzten ADP-Zahlen erneut wesentlich besser als erwartet ausgefallen sind. Auch die Konsumausgaben in den USA und der PCE-Deflator dürften mit hohem Interesse verfolgt werden. Ein spannender Handelstag, der zum Nachmittag wieder eine höhere Volatilität bekommen könnte. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 650 und 24 900 Punkten bewegen.

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