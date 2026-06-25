JEFFERIES stuft Evonik auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Operativ laufe es im Augenblick robust, schrieb Helena Xu am Mittwoch nach Meetings mit dem Chemiekonzern auf der German & Swiss Corporate Conference. Evonik profitiere dabei im Bereich Advanced Technologies von momentan geringerer asiatischer Konkurrenz./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 10:25 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 16,00EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Helena Xu

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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