JEFFERIES stuft BASF SE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ludwigshafener hätten sich zuversichtlich gezeigt, die Erwartungen an das zweite Quartal zu erfüllen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach Meetings auf der German & Swiss Conference. Der Auftragseingang sei momentan stark und das Volumenwachstum sei robust./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:25 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 48,77EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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