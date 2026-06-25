Easyjet lehnt weiteres Angebot von US-Investor Castlelake ab
- Easyjet lehnt erneutes Angebot von Castlelake ab
- Neues unverbindliches Angebot bei 6,50 Pfund je Aktie
- Fristverlängerung bis 5. Juli für verbindliches Angebot
LONDON (dpa-AFX) - Die Billigfluglinie Easyjet lehnt eine mögliche Übernahme des US-Investors Castlelake weiter ab. Auch ein viertes unverbindliches Angebot über nun 6,50 britische Pfund wiesen die Briten zurück, wie es in einer Mitteilung von Easyjet vom Donnerstag hieß. Zuletzt hatten die Amerikaner 6,25 Pfund je Aktie geboten. Castlelake habe jedoch seiner Hoffnung Ausdruck gegeben, die Offerte weiter erhöhen zu können, wenn der Investor einen begrenzten Zugang zu finanziellen Informationen erhalte.
Auch das jüngste Gebot bewerte Easyjet deutlich zu niedrig, erklärte die Billigfluglinie. Zudem werfe das Gebot weiter erhebliche Fragen hinsichtlich der Umsetzbarkeit auf. Der Verwaltungsrat sei jedoch der Ansicht, dass die Gewährung eines Zugangs zu begrenzten finanziellen Informationen für Castlelake zu einem attraktiveren Angebot führen könnte. Easyjet gibt daher Castlelake mehr Zeit. Der Investor könne nun bis 5. Juli ein verbindliches Übernahmeangebot unterbreiten oder sein Angebot zurückzuziehen. Die ursprüngliche Frist wäre am Freitag ausgelaufen./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 6,252 auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +15,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +57,11 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,92 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8750GBP. Von den letzten 8 Analysten der easyJet Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 570,00GBP was eine Bandbreite von -54,34 %/+8.575,80 % bedeutet.
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Community Beiträge zu easyJet - A1JTC1 - GB00B7KR2P84
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Nach Überwindung der 5,50€ sieht der Ausbruch bis jetzt ganz gut aus.
https://corporate.easyjet.com/investors/regulatory-news/news-details/default.aspx?slug=final-results-88d6d134