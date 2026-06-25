Easyjet lehnt weiteres Angebot von US-Investor Castlelake ab

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 6,252 auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +15,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +57,11 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,92 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8750GBP. Von den letzten 8 Analysten der easyJet Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 570,00GBP was eine Bandbreite von -54,34 %/+8.575,80 % bedeutet.