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    SMAG Mobile Antenna Masts AG plant Börsengang, um Wachstum zu beschleunigen

    Ein europäischer Spezialist für mobile Antennenmastsysteme bereitet seinen Börsengang vor – mit starkem Wachstum, solider Bilanz und klarer Strategie für weiteres Skalieren.

    SMAG Mobile Antenna Masts AG plant Börsengang, um Wachstum zu beschleunigen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Geplanter Börsengang: IPO mit Aufnahme im Scale-Segment der Frankfurter Börse voraussichtlich Juli 2026; Angebot umfasst Neuemission und Verkauf bestehender Aktien durch AEQUITA; angestrebter Nettoerlös aus Neuemission rund 30 Mio. Euro; Cantor fungiert als alleiniger globaler Koordinator/Bookrunner.
    • Marktposition und Firmenprofil: Führender europäischer Entwickler/Hersteller selbsttragender, abspannfreier mobiler Antennenmastsysteme für Militär/Verteidigungsanwendungen; >50 Jahre, Sitz in Salzgitter, ~170 Mitarbeitende, >2.000 Systeme in über 20 Ländern, Kundenstamm >50 Rüstungsunternehmen inkl. 15 NATO‑Streitkräfte.
    • Umfangreicher Auftragsbestand und solide Bilanz: Gesamtauftragsbestand 1,4 Mrd. Euro (Stand 31.12.2025); keine Bankverschuldung, Netto‑Cash 8,4 Mio. Euro (Dez. 2025) und Free‑Cashflow‑Konversion 130 % (2025).
    • Starkes Umsatz- und Margenwachstum: Umsatz 2024: 26,9 Mio. €, 2025: 34,0 Mio. €; Prognose 2026E: 55–60 Mio. € (~46 % CAGR 2024–2026E); 2026E bereinigte EBIT‑Marge 19–21 %; mittelfristiges Ziel: >40 % CAGR und bereinigte EBIT‑Marge rund 35 %.
    • Technische Stärken und Einsatzfelder: Selbsttragende Masten in <10 Minuten aufstellbar, bis zu 40 m Höhe, Nutzlast bis 600 kg, einsatzfähig bei Wind >120 km/h; eingesetzt für taktische Kommunikation, bodengestützte Luftabwehr (u. a. Patriot), Drohnenabwehr, elektronische Kriegsführung und Schutz kritischer Infrastruktur.
    • Verwendung der IPO‑Erlöse & Wachstumsstrategie: Mittel zur Finanzierung von Automatisierung (Verdopplung der Komponenten‑Kapazität auf ~300/Jahr), Ausbau der Produktionsfläche auf >20.000 m² bis Ende 2027, Ausbau der Vertriebsorganisation und Betriebskapital; profitiert von strukturellem Nachfrageanstieg durch erhöhte europäische Verteidigungsausgaben (NATO‑Ziele, deutsches Sondervermögen).



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