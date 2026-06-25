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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Ziel für Micron auf 1540 Dollar - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Micron Kursziel auf 1540 US-Dollar
    • Zahlen und Ausblick lagen weit über den Erwartungen
    • Langfristige Verträge mit Schlüsselkunden auf 16
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Micron auf 1540 Dollar - 'Overweight'
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Micron massiv angehoben von 550 auf 1540 US-Dollar und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl die Quartalszahlen als auch der Ausblick des Halbleiterkonzerns auf das laufende Quartal lägen weit über den Erwartungen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Noch beeindruckender findet er aber die deutliche Ausweitung der langfristigen individualisierten Verträge mit Schlüsselkunden von einem im Vorquartal auf nun 16. Damit werde Micron von einem zyklischen Hersteller zu einem Zulieferer, dessen Umsätze und Margen auf Jahre hin nach unten abgesichert seien. Sur schraubte seine Schätzungen deutlich nach oben./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,24 % und einem Kurs von 1.089 auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +62,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 902,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.540,00USD was eine Bandbreite von -87,19 %/+40,87 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 1540 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1540,00$, was eine Steigerung von +46,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Micron Technology - 869020 - US5951121038

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Micron Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Micron vor allem wegen der starken Quartalszahlen, die deutlich über Erwartungen liegen, hohen Bruttomargen und dem positiven Ausblick (Umsatz 49–51 Mrd., EPS 30–32). Die Diskussion dreht sich zudem um potenzielle Kursziele um 2.000 USD, die nachbörsliche Erholung, Spreads/Volatilität und mögliche fundamentale Absicherungen durch langfristige Verträge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

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